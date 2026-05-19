Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen milyonlarca adayın beklediği 2026 KPSS takvimi netleşti. ''Lise KPSS başvuru ne zaman 2026?'' merak edilirken ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte lise (ortaöğretim), ön lisans ve lisans düzeyindeki KPSS oturumlarının başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri belli oldu.

Memuriyet hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru süreçlerini kaçırmamak için ÖSYM tarafından duyurulan resmi tarihleri yakından takip ediyor. 2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS oturumları farklı tarihlerde uygulanacak. Peki, lise KPSS başvuru ne zaman?

Lise KPSS başvuru ne zaman 2026? KPSS Ortaöğretim sınav, sonuç ve başvuru tarihleri!

LİSE KPSS BAŞVURU NE ZAMAN 2026?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 8 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

Başvurular ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden internet ortamında gerçekleştirilebilecek. Adaylar ayrıca ÖSYM başvuru merkezleri ve mobil uygulama üzerinden de işlemlerini yapabilecek.

Lise KPSS başvuru ne zaman 2026? KPSS Ortaöğretim sınav, sonuç ve başvuru tarihleri!

LİSE KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim yani lise düzeyindeki sınav 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen lise mezunları, sınavdan alacakları puanla merkezi atamalara ve bazı kurum alımlarına başvuru yapabilecek.

Lise KPSS başvuru ne zaman 2026? KPSS Ortaöğretim sınav, sonuç ve başvuru tarihleri!

LİSE KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarının merkezi atama tercih süreçlerinin başlaması bekleniyor.

Lise KPSS başvuru ne zaman 2026? KPSS Ortaöğretim sınav, sonuç ve başvuru tarihleri!

KPSS LİSANS VE ÖN LİSANS BAŞVURU, SINAV, SONUÇ TARİHLERİ

2026 KPSS lisans oturumları için başvurular 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

Lise KPSS başvuru ne zaman 2026? KPSS Ortaöğretim sınav, sonuç ve başvuru tarihleri!

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Lise KPSS başvuru ne zaman 2026? KPSS Ortaöğretim sınav, sonuç ve başvuru tarihleri!

Ön lisans KPSS başvuruları ise 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvurular 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 30 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası