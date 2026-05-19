Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, ülke hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA), Vortsjarv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Estonya hava sahasını ihlal eden bir İHA, Letonya'dan gelen istihbarat üzerine bölgeye sevk edilen NATO savaş uçağı tarafından düşürüldü.

RADARLAR TESPİT ETTİ, JETLER HAVALANDI

Estonya kamu yayıncısı ERR’ye konuşan Savunma Bakanı Pevkur, Letonya’dan alınan ön bilgilerin ardından güney yönünden ülke sınırlarına giren bir İHA tespit ettiklerini açıkladı. Tehdidin belirlenmesiyle birlikte gerekli savunma protokollerinin hızlıca devreye sokulduğunu aktaran Pevkur, "Gerekli önlemleri devreye soktuk ve Baltık Hava Polisliği görevindeki bir NATO savaş uçağı İHA’yı düşürdü" ifadesini kullandı.

Olayın Vortsjarv Gölü üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Bakan Pevkur, resmi kurumların enkazın bulunduğu bölgeye intikal ettiğini ve saha incelemelerinin ardından durumun netleşeceğini söyledi.

ENKAZ TARLAYA DÜŞTÜ: YARALANAN OLMADI

Poltsamaa Belediyesi Başkanı Taavi Aas ise düşürülen İHA'nın Poltsamaa yakınlarında yer alan Kablaküla köyü civarındaki bir tarlaya çakıldığını duyurdu. Yerel makamlar, olay neticesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını rapor etti.

SINIR HATTINDA KARŞILIKLI İDDİALAR

Rusya hava sahası yönünden gelen İHA'lar son aylarda Baltık ülkeleri olan Litvanya, Estonya ve Letonya topraklarında sık sık düşmeye başladı. Baltık yetkilileri, daha önce düşen bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu ve Rusya içindeki stratejik hedeflere yönelik saldırılar sırasında elektronik harp veya teknik arızalar nedeniyle rotalarından saptığını doğrulamıştı.

Buna karşın Moskova yönetimi; Letonya, Litvanya ve Estonya'yı hava sahalarını Ukrayna İHA'larına kasıtlı olarak açmakla suçlayarak, bu durumun devam etmesi halinde askeri karşılık verileceğini ilan etmişti. Baltık ülkeleri ise Rusya'dan gelen bu iddiaları kesin bir dille reddetmeye devam ediyor.

