Denizli’de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri ortaya çıktı. Kimi mezarlık, bayram kimi mezuniyet için yola çıkmış. Şen ailesinin hikayesi ise yürekleri dağladı. İşte her biri diğerinden acı detaylar...

HİKAYELERİ YÜREKLERİ DAĞLADI Denizli-Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlere dair yeni detaylar ortaya çıktı. İşte ölenlerin yürekleri dağlayan hikayeleri…

Mustafa Fevzi Merdun YILLARDIR ŞOFÖRMÜŞ Korkunç kazada hayatını kaybeden 50 yaşındaki otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun süredir şoförlük yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Şoförün ailesi Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiğinin ortaya çıktığını iddia etti.

Civan -Sevda Şen çifti ve oğulları Eyüp Miraç KAZANIN EN ACI HİKAYESİ Civan Şen, eşi Sevda Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen ile birlikte eşinin ailesine bayram ziyareti için otobüse bindi. Antalya'ya dönüş yolunda meydana gelen feci kazada Civan Şen, otobüste yangın çıkması üzerine önce aracın camını kırdı. Eşi Sevda Şen'i camdan dışarıya çıkarmayı başaran Şen, kucağındaki 9 aylık oğluyla birlikte çıkmaya hazırlandığı sırada, kırılan camı gören diğer yolcuların o noktaya yoğunlaşması sonucu oluşan izdiham nedeniyle dışarı çıkamadı. Cihan Şen ve 9 aylık oğlu Miraç alevlerin ortasında kalarak hayatını kaybetti.

MEZAR ZİYARETİNE GİDİYORLARMIŞ İzmir'de yaşayan Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal'ın yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek amacıyla otobüse bindikleri, ancak ziyarete ulaşamadan anne-kızın yan yana hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Halime Arıkan BİRİ ÖLDÜ, BİRİ KURTULDU Kurban Bayramı nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başarırken, eşi Halime Arıkan hayatını kaybetti.

Sami ve Merve Erik' YENİ EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI Henüz 16 Nisan'da evlenen Sami ve Merve Erik'in de İzmir'deki bayram tatilinin ardından Antalya'ya döndükleri öğrenildi. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Merve Erik hayatını kaybetti.

Zehra Eyiol MEZUNİYET TÖRENİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞ Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyiol'un Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Bayram tatili için İzmir'deki ailesinin yanına gelen Zehra Eyiol'un, tatil bitimi Alanya'daki final sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU? Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

8 KİŞİ ÖLDÜ Sürücü ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

17 KİŞİ TABURCU EDİLDİ Hastanelerde tedavileri tamamlanan yaralılardan 17'si taburcu edildi. Yaralılardan 16'sının tedavisinin sürdüğü, 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

YARIM SAAT ÖNCE DURMUŞ Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan bazılarının jandarmaya verdikleri ifadelerinde, otobüsün yarım saat önce sürücü tarafından "klima çalışmıyor" şikayetiyle durdurulduğunu söyledikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün otobüsten inip gerekli kontrolü yaptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten yolcuların ifadelerinde, bir süre ilerleyen aracın daha sonra şerit değiştirip bariyerlere çarptığı, durduktan sonra yangın çıktığını, camların kırılmasıyla alevlerin arttığını anlattıkları belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası