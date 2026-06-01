İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler ödeme takvimine odaklandı. İlk defa bursluluk parası alacak öğrenciler, İOKBS burs ödeme tarihi ile bursluluk ödemelerinin ne zaman başlayacağını araştırırken gözler yeni eğitim öğretim yılı sürecine çevrildi.

2026 İOKBS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte burs kazanan öğrenciler için yeni bir süreç başladı. "Bursluluk ödemeleri ne zaman başlar, ilk defa bursluluk parası ne zaman yatacak ve İOKBS burs ödeme tarihi" soruları gündemdeki yerini korurken, ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar da merak ediliyor.

BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci sonuçların açıklanmasının ardından başlıyor. Ancak burs kazanan öğrenciler ödemelerini hemen almıyor. Öncelikle kayıt işlemlerinin ve resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle haziran ayında sonuçların açıklanmasının ardından yaz döneminde burs ödemesi yapılmıyor. İOKBS burs ödeme tarihi kapsamında ilk ödemelerin yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ekim ayında yapılması bekleniyor.

Bursluluk ödemeleri ne zaman başlar? İOKBS ilk bursluluk parası ödeme tarihi 2026

İOKBS BURS ÖDEME TARİHİ

Burs almaya yeni hak kazanan öğrenciler için ilk ödeme süreci önceki yıllara bakıldığında ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda ilk kez burs alacak öğrencilerin ekim ayı içerisinde velileriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek kimlik ibrazıyla PTT Kart almaları gerekiyordu. Bu yıl da burs ödemelerinin PTT sistemi üzerinden yürütülmesi bekleniyor.

Daha önce burs alan öğrenciler ise mevcut sistem üzerinden burslarını almaya devam edecek. Bakanlık ile PTT arasında yapılan protokol kapsamında burs ödemeleri ön yüklemeli PTT Kartlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Bursluluk ödemeleri ne zaman başlar? İOKBS ilk bursluluk parası ödeme tarihi 2026

İLK DEFA BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler için ilk ödeme yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından gerçekleştirilecek. Öğrenciler ekim ayında PTT Kartlarını teslim aldıktan sonra burs ödemelerini almaya başlayabilecek.

PTT Kart sahibi öğrenciler, PTT işyerlerinden ve Pttmatiklerden ücretsiz şekilde para çekebiliyor, şifre işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve hesap hareketlerini görüntüleyebiliyor. Kartlar aynı zamanda alışverişlerde POS cihazlarında da kullanılabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası