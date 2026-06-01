Bu yıl mevsim normallerinin üzerinden yağan karın erimesi ve aralıksız devam eden yağışlarla birlikte tamamen dolan Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı ilk kez yüzde 100'ün üzerine çıktı. Baraj savaklardan ilk kez su salındı.

"YILLARDIR BU KADAR SU TUTMAMIŞTI"

Pusat köyü sakinleri, geçtiğimiz yıl kurumaya yüz tutan baraj gölünün yeniden dolduğunu belirtip, "Baraj yapıldığı ilk yıllardan sonra ilk bu kadar doldu. Yıllardır bu kadar su tutmamıştı. Bunun için şükrediyoruz." dedi.

Umutların kesildiği baraj doldu taştı! 18 yıl sonra bir ilk

EN SON 2008 YILINDA TAMAMEN DOLMUŞTU

İçme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan baraj Pusat-Özen Barajı, Sivas'ta, Pusat Çayı üzerinde, 1996-2002 yılları arasında inşa edildi. 2006 yılında su tutmaya başlayan baraj 2008 yılında tamamen doldu. 2 milyon 820 bin metreküp gövdeye sahip barajın yatak yüksekliğinin 86 metre olduğu, su hacminin ise 95,20 hektar metreküp olduğu biliniyor.

Pusat-Özen Barajı 11 bin hektarlık tarım arazisinin sulamasında kullanıldığı gibi, barajdan 50 kilometrelik bir hatla içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılıyor.

KURUMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Sivas'ın Hafik ilçesinde 2002 yılında inşa edilip 2006 yılında su tutmaya başlayan ve 2008 yılında tamamen dolan Pusat-Özen barajı, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelmişti. 2008 yılında barajın su tutmasıyla baraj sularının altında kalan Pusat köyünden geriye kalan caminin minaresi olmuştu. Tam 16 yıl sonra, geçtiğimiz yıllarda yaşanan yoğun kuraklık nedeniyle baraj suları çekilmiş ve köy yeniden ortaya çıkmıştı.

