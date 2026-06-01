İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli olarak başlatılan geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

6 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının çapı sadece İzmir ile sınırlı kalmadı. Elde edilen deliller ışığında, toplam 6 farklı ilde eş zamanlı olarak harekete geçen emniyet güçleri, haklarında yakalama kararı bulunan 62 şüpheli şahsı gözaltına almak için geniş kapsamlı bir harekat yürüttü.

BELEDİYE İMKANLARIYLA SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA İDDİASI

Emniyet kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, şüphelilerin belediyenin sunduğu kamu imkan ve kabiliyetlerini kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanarak planlı bir suç örgütü kurdukları ve bu yasa dışı yapıyı yönettikleri tespit edildi.

RÜŞVET VE İMAR USULSÜZLÜKLERİ

Operasyonun en önemli odak noktalarından birini, ilçede yürütülen yapılaşma ve inşaat faaliyetlerindeki şaibeler oluşturuyor. İddialara göre, belediye yöneticileri ve çalışanları ile müteahhitler arasında kurulan rüşvet ağı deşifre edilirken, imar ve ruhsatlandırma süreçlerinde kanuna aykırı usulsüz işlemler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol üstlendiği belirtildi.

KAMU KAYNAKLARIYLA ŞAHSİ HARCAMALAR

Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çekici detay ise kamu bütçesinin kişisel harcamalara alet edilmesi oldu. İddialara göre, belediyeye bağlı iştirak şirketlerine tahsis edilen kredi kartlarının, banka hesaplarının ve resmi kurum araçlarının, şüphelilerin şahsi harcamalarında ve özel konaklamalarında usulsüzce kullanıldığı saptandı.

ELEŞTİRİLERE DARP VE ŞİDDET!

Mali suçların yanı sıra soruşturmaya adli şiddet ve baskı olayları da dahil edildi. Buca Belediyesi yönetimi veya faaliyetleri hakkında yerel basında haber yapan gazetecilerin ve sosyal medya üzerinden eleştirel paylaşımlarda bulunan bazı vatandaşların, söz konusu yapıya mensup kişiler tarafından darp edilerek susturulmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

Kamuoyunda "bankamatik personeli" olarak bilinen ve fiilen çalışmadığı halde belediyeden maaş alan kişilere yönelik tespitler de soruşturmanın temel dayanaklarından biri oldu. Belediyeye hiç uğramayan veya fiili bir görev icra etmeyen çok sayıda şahsa, düzenli olarak maaş ve çeşitli ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı belgelendi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN GÖZALTINDA

Mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman başta olmak üzere, bir önceki dönemin belediye başkanı, üç belediye başkan yardımcısı ve önceki dönem bir ilçe siyasi parti başkanı da operasyon kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

BÜROKRATLARDAN MÜTEAHHİTLERE UZANAN GENİŞ GÖZALTI AĞI

Operasyonun boyutu, gözaltına alınan şüphelilerin mesleki çeşitliliğiyle daha da netleşti. Aralarında imar, planlama ve destek hizmetleri gibi kritik birimlerde görevli 6 müdür, çok sayıda birim şefi, teknik personel, mimarlar ve iştirak yöneticilerinin yanı sıra usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen 16 firma sahibi ve müteahhit de adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

PHUKET TATİLİYLE GÜNDEMDEYDİ

Yolsuzluk operasyonuyla birlikte, Buca Belediyesi'nin yakın geçmişteki krizleri de yeniden tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz dönemde belediye işçilerinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle günlerce sürdürdükleri iş bırakma eylemleri sırasında, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın şarkıcı Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'daki lüks tatil adası Phuket’e gitmesi kamuoyunda büyük infiale neden olmuştu.

