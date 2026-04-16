Bornova’daki ‘bankamatik personeli’ skandalının sıçradığı Buca Belediyesinde, CHP’li il yöneticileri ve partililerin işe gitmeden maaş aldıkları, üstüne bir de aylık 40-50 saat mesai yazdıkları belirlendi.

BERAT TEMİZ - CHP’li Bornova Belediyesi’nde ‘bankamatik personeli’ iddiaları üzerine başlatılan ve Başkan Ömer Eşki hakkında adli kontrol kararı verilen soruşturma Buca Belediyesi’ne uzandı. İşçilerin maaş kriziyle boğuştuğu belediyede CHP’lilerin bankamatik memuru yapıldığı, bir de üzerine yüklü miktarda mesai aldıkları belirlendi.

Buca’da işe gitmeden belediyeden maaş alındığı ve sahte sigorta bildirimi yapıldığı iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri (SGK), Buca Belediyesi hakkında “sahte sigortalı” soruşturması başlatırken Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Balyemez, gazetemize konuştu. CHP İzmir İl Başkanlığı yöneticilerinin ve birçok partilinin belediyede bankamatik memuru yapıldığını söyleyen Balyemez, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun’un işe gitmeden maaş alındığını ortaya çıkardığını ve bunun üzerine iş akdinin feshedildiğini söyledi.

HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Bazı partililerin hâlâ belediyede çalışıyor gözüktüğünü söyleyen Balyemez “Diğer isimlerin müdürleri ‘bu kişiler bizde çalışıyorlar. İşe gidip geliyorlar’ dedi. Bunun üzerine müfettişler geldi. Hafta sonları bile bu kişilere mesai yazılmış. Denetim komisyonunda bunların hepsi çıktı. Eski il yöneticisinin hafta sonu dâhil ay sonunda 40-50 saat mesai aldığı görüldü. Partiden gelenlerin hepsine çok yüklü miktarda mesailer yazmışlar. Zaten bankamatik memuru oldukları belli. Müfettişler geldi, ifadelerini aldı. SGK müfettişleri bu işi savcılığa taşıdığı zaman HTS kayıtları incelenecektir. HTS kayıtlarında bu isimlerin 1-2 yıl içerisinde işe gelip gelmediği, nerede oldukları açığa çıkacak” ifadelerini kullandı.

HAK VE HUKUKTAN BAHSETMEYİN!

Veli Balyemez, Bucamar isimli belediye şirketinin personeli olan B.Ş.E. ve A.Ç. adlı kişilerin de CHP İl Binasında görev yaptığını iddia ederek “Şu an CHP İl Başkanlığı sekreteri B.Ş.E., 2023’te belediyemizin Bucamar şirketinden işbaşı yapmış, uzun yıllardan beri de ilde sekreterlik görevi yapıyor. Yine yetmedi, A.Ç. adlı vatandaş, Bucamar personeli ama sizin il binanızda görev yapmakta” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e seslenen Balyemez “İl Kadın Kolları Başkanınız bankamatikçi, sekreteriniz bankamatikçi, personel bankamatikçi. Bu saatten sonra hak, hukuk, adalet gibi altını dolduramayacağınız, içini dolduramayacağınız kavramlardan lütfen bahsetmeyiniz. Başta CHP İl Başkanı Sayın Çağatay Güç’ü ve Belediye Başkanı Görkem Duman’ı buradan istifaya davet ediyorum. Kamu kaynaklarını har vurup harman savurmanıza artık yeter diyoruz” diye konuştu.

Buca'daki skandalı Veli Balyemez anlattı: Hafta sonuna bile mesai yazmışlar

BUCA VE BAYRAKLI'DA MEMURLAR İŞİ BIRAKTI

Öte yandan İzmir’in CHP’li Buca ve Bayraklı belediyelerinde çalışan 630 memur, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Buca Belediye binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, bugün de Karşıyaka Belediyesi memurlarının iş bırakacağını söyledi.

CHP’li belediyelerde sendikalara karşı örgütlü saldırı olduğunu ifade eden Bozat, Buca Belediyesinde her bir memurun 2024’ten bu yana 270’er bin lira, Bayraklı Belediyesi çalışanlarının ise 20 bin lira alacağı olduğunu belirtti.

