CHP'li belediyelerin çevreye karşı duyarsızlığına karşı ekipler harekete geçti. Şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi'ne aynı ihlali 3 defa yaptığı için 3 katı yaptırım uygulanarak 7 milyon 38 bin lira ceza kesildi. Mera alanında atık depolayan Foça Belediyesi'ne de 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı tespit edildi.

Aynı ihlali 3 defa yapmışlar! Buca ve Foça belediyelerine milyonlarca lira ceza

AYNI İHLALİ 3'ÜNCÜ DEFA YAPTILAR

Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı belirlenirken, yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi'ne yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'üncü defa tekrarlaması sebebiyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira olarak uygulandı.

İKİ BELEDİYEYE TOPLAM 9.3 MİLYON LİRA CEZA

Foça'da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı'na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 346 bin 309 lira ceza uygulandı. Böylece iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 lira çevre cezası uygulanmış oldu.

