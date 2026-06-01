Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni haftada eğitim faaliyetlerinin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Bayram nedeniyle verilen aranın ardından gözler 1 Haziran 2026 Pazartesi gününe çevrilirken, eğitim kurumlarının çalışma düzeniyle ilgili detaylar merak konusu oldu. ''1 Haziran okullar tatil mi, bugün okul var mı?'' soruları ise gündeme getirildi. İşte detaylar...

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 30 Mayıs Cumartesi günü tamamlandı. Bayram sürecinin ardından kamu çalışanlarını kapsayan idari izin uygulamasıyla birlikte tatil süresi uzatıldı. Hafta sonunun da eklenmesiyle oluşan 9 günlük tatil dönemi 31 Mayıs Pazar günü sona erdi. Peki, 1 Haziran okullar tatil mi, bugün okul var mı?

1 Haziran okullar tatil mi, bugün okul var mı? 9 günlük bayram tatili sonrası gözler 2026 yaz tatilinde!

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇIK MI, BUGÜN OKUL VAR MI?

2026 yılında Kurban Bayramı'nın tamamlanmasının ardından uygulanan 9 günlük tatil süreci 31 Mayıs Pazar günü sona erdi. Tatilin bitmesiyle birlikte kamu kurumları normal çalışma düzenine dönerken, eğitim kurumlarında da ders zili yeniden çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 1 Haziran 2026 Pazartesi günü okullarda eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Yani öğrenciler öğretmenler ve okul personeli için 1 Haziran Pazartesi günü herhangi bir resmi tatil bulunmuyor.

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tarih ise 12 Haziran 2026 Cuma günü. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın gerçekleştirilecek olması nedeniyle bazı okullarda eğitim faaliyetlerine ara verilmesi bekleniyor.

Sınav organizasyonunun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sınav merkezi olarak kullanılacak okullarda gerekli hazırlıklar yapılacak.

LGS'nin uygulanacağı gün nedeniyle okullarda eğitime ara verilecek ve öğrenciler için bir günlük tatil uygulanacak. Konuya ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda yürütülecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Aynı gün öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak.

Haziran ayının son haftasına kadar devam edecek derslerin ardından öğrenciler uzun yaz tatiline çıkacak. Eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık üç aylık tatil dönemi başlayacak.

