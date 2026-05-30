Kurban Bayramı tatilinin dönüş yoğunluğu İstanbul Havalimanı’nda tarihi bir hareketliliğe sahne olmaya hazırlanıyor. Yarın gerçekleşmesi planlanan 1748 uçuş ve 289 bini aşan yolcu trafiğiyle hem günlük sefer hem de yolcu sayısında yeni rekorların kırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuklarının yoğunlaşacağı İstanbul Havalimanı’nda rekor düzeyde bir trafik öngörülüyor.

Havalimanı işletmecisi İGA’dan edinilen bilgilere göre, 31 Mayıs Pazar günü toplam 1748 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aynı gün yolcu sayısının ise 289 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Gerçekleşmesi halinde bu rakamlar, İstanbul Havalimanı’nın bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu trafiği olarak kayıtlara geçecek.

YOLCU REKORU 2 AĞUSTOS'TA GELMİŞTİ

Daha önce havalimanında günlük uçuş rekoru 18 Temmuz 2025 tarihinde 1707 seferle kırılmıştı. Günlük yolcu sayısındaki en yüksek seviyeye ise 2 Ağustos 2025’te 284 bin 527 yolcuyla ulaşılmıştı.

Bayram tatilinin ardından yaşanacak yoğunluğun, mevcut rekorların da üzerine çıkarak İstanbul Havalimanı tarihine yeni bir dönüm noktası olarak geçmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası