Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezonun en büyük maçı için geri sayım sona eriyor. PSG ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırıyor. Şifresiz ekrana gelecek mücadelede "PSG-Arsenal maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam belli olacak. Son şampiyon PSG ile tarihinde ilk kez kupayı kazanmak isteyen Arsenal, Budapeşte'de kozlarını paylaşacak. Dev final öncesinde gözler maçın yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın saatine çevrildi.

PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler dev finali herhangi bir ek üyelik gerektirmeden televizyon üzerinden takip edebilecek.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda sezonun son maçı olması nedeniyle karşılaşma büyük ilgi görüyor. TRT 1'in yanı sıra dijital yayın platformu tabii üzerinden de maç canlı olarak izlenebilecek.

PSG, geçen sezon kazandığı kupayı korumak için sahaya çıkarken Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Bu nedenle final, Avrupa futbolunun son yıllardaki en dikkat çekici mücadelelerinden biri olarak görülüyor.

PSG ile Arsenal, UEFA organizasyonlarında 8. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ikisi UEFA Kupa Galipleri Kupası, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçta dengeli sonuç ortaya çıktı. İki ekip de ikişer galibiyet alırken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

PSG-ARSENAL MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Final karşılaşmasının yüksek izlenme oranlarına ulaşması beklenirken, maç öncesi özel yayınlar ve analiz programları da gün boyunca ekranlarda yer alacak. Taraftarlar karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri de canlı yayınlar aracılığıyla takip edebilecek.

PSG ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek isterken Arsenal ise 2006 yılında kaybettiği finalin ardından tarihindeki ilk zafer için sahaya çıkacak.

PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında PSG ile Arsenal arasındaki mücadele 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak final, yaklaşık 67 bin taraftarın önünde gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun en önemli kupası için iki ekip sahaya çıkacak.

PSG, tarihinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Fransız temsilcisi daha önce bir kez kupayı kazanırken bir kez de finalde kaybetmişti. Arsenal ise ikinci finaline çıkarken ilk şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Karşılaşmanın normal sürede eşitlikle sona ermesi halinde uzatma bölümleri oynanacak. Eşitliğin devam etmesi durumunda ise kupanın sahibi seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

