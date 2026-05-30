Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 40 yıldır birlikte yaşayan 73 yaşındaki R.C.’nin, tartıştığı 72 yaşındaki M.Ü.’yü darbederek öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Olay, Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) ile yaşadığı tartışma sonrası kadını döverek öldürdü.

Ölen 72 öldüren 73 yaşında! Olay yerinde kanlı sopa bulundu

KANLI SOPAYI BULDULAR

Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede R.C.'nin suç aleti olduğu düşünülen kanlı sopa ekipler tarafından bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

R.C. jandarma ekiplerince gözaltına aldı. R.C., jandarmadaki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

