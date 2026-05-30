Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarihi Eski Cami'de bulunan Kabe taşı ile Kabe örtüsünü görmek için camiye akın etti. Ziyaretçiler, İslam dünyası için büyük önem taşıyan mukaddes emanetleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Osmanlı'nın önemli eserlerinden biri olan Eski Cami'de, Kabe'nin inşasında kullanılan ve "Rükn-ü Yemani" olarak bilinen mübarek taşın Türkiye'de bulunan 6 parçasından biri yer alıyor.

Mihrap duvarında bulunan taş, özellikle bayram tatilinde camiyi ziyaret eden vatandaşların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı.

Camiye ilk kez gelen birçok ziyaretçi, görevlilere Kabe taşının yerini sorarak bilgi aldı.

KABE ÖRTÜSÜ İLGİ ODAĞI OLDU

Camide sergilenen ve 1988 yılında Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kabe kapı örtüsü de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında, 6 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki örtü üzerinde Fatiha Suresi başta olmak üzere çeşitli ayetler ve Allah'ın isimleri yer alıyor.

Kabe örtüsünün kapı kısmını oluşturan ve "Burka" olarak adlandırılan bölüm, ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi.

"GENÇLER ECDADIN MİRASINI YERİNDE GÖRMELİ"

Bayram tatili için İstanbul Üsküdar'dan Edirne'ye gelen Yıldıray Çamlıca, bu kültürel ve manevi mirasın genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Bayramlarda sadece tatil bölgelerine gitmek yerine ecdadımızın bizlere bıraktığı eserleri de görmeliyiz. Osmanlı'nın nasıl bir miras bıraktığını yerinde görmek gerekiyor. Edirne başta olmak üzere tarihi şehirleri herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Özellikle gençler geçmişini bilmeli ve bu mirasa sahip çıkmalı" ifadelerini kullanıyor.

Diğer vatandaşlar da tarihi camide bulunan Kâbe taşı ile Kâbe örtüsünü yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu manevi emanetlerin Edirne'de bulunmasından gurur duyduklarını vurguluyor.

Bayram süresince Eski Cami'yi ziyaret eden çok sayıda vatandaşın, hem ibadet ettiği hem de Kabe taşı ile Kabe örtüsünü yakından görmek için camiyi ziyaret ettiği görüldü.

KÂBE TAŞININ BULUNDUĞU YERLER

Edirne Eski Cami: Rükn-ü Yemani'den kopan en meşhur ve tescilli parça Edirne'deki Eski Cami'de bulunuyor. Parça, caminin mihrap duvarında, mihrap ile minber arasında kalan sağ bölümde yer alır. Rivayete göre aşırı yağış veya restorasyonlar sırasında Kâbe'den düşen bu taş, dönemin Kâbe Emiri'nin rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmesinin ardından, yapımı devam eden Edirne'deki camiye gönderiliyor.

İstanbul Sokullu Mehmet Paşa Camii (Hacerü'l-Esved Parçaları): Kâbe taşları denildiğinde en dikkat çekici numunelerden bir diğeri de İstanbul Kadırga'daki Sokullu Mehmet Paşa Camii'dir. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Kâbe restorasyonunda getirilen dört adet Hacerü'l-Esved parçası bu camiye yerleştirilmiştir. Parçalar giriş kapısının üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minber kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor.

İstanbul Süleymaniye Camii (Hacerü'l-Esved Parçası): Mimar Sinan'ın şaheserlerinde kabul edilen Süleymaniye Camii'nde de Kâbe'den getirilen mübarek bir taş parçası yer alıyor. Hacerü'l-esved'e ait olduğu ifade edilen bu parça, caminin ihtişamlı minberinin kapı kemeri üzerinde, altın varaklı bir çerçeve içerisinde korunuyor.

Mimar Sinan’ın şaheserlerinde kabul edilen Süleymaniye Camii'nde de Kâbe'den getirilen mübarek bir taş parçası yer alıyor. Hacerü'l-esved'e ait olduğu ifade edilen bu parça, caminin ihtişamlı minberinin kapı kemeri üzerinde, altın varaklı bir çerçeve içerisinde korunuyor. İstanbul Türbeleri (I. Ahmed ve II. Mahmud Türbeleri): İstanbul'daki bazı padişah türbelerinde de Kâbe'den getirilen mukaddes taş parçaları muhafaza ediliyor. Sultanahmet Camii'nin yanında bulunan Sultan I. Ahmed Türbesi'nde, hattat elinden çıkmış özel bir mahfaza içinde Kâbe taşı parçası sergileniyor. Çemberlitaş'taki Sultan II. Mahmud Türbesi'nde de mukaddes emanetler arasında Kâbe'den getirilen parçalar korunuyor.

