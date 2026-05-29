UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında belli olacak. Son şampiyon Paris Saint-Germain ile Arsenal TSİ 19.00'da Puskas Arena'da kozlarını paylaşacak.

8'İNCİ RANDEVU

Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 defa rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka berabere tamamlandı.

PSG ile Arsenal arasında 7 Mayıs 2025 tarihinde oynanan son karşılaşmayı Fansız Paris Saint-Germain 2-1'lik skorla kazandı.

PSG'DE HEDEF ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Tarihinde 3'üncü defa finalde mücadele edecek Fransız temsilcisi, 2020 yılında oynanan finalde Bayern Münih’e 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon Inter'i 5-0'lik skorla geçerek, tarihinde ilk defa Devler Ligi'ni kazanmıştı.

NAMAĞLUP ARSENAL İLK KUPASINI İSTİYOR

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk defa kazanmak için sahaya çıkacak. Daha önce 1 defa finale çıkan Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

Arsenal, bu sezon Premier Lig'i zirvede tamamlayarak, 22 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

FİNAL MAÇININ HAKEM EKİBİ

Dev finalde Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.

Daniel Siebert

Mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Robert Schröder ile Carlos del Cerro Grande görev alacak.

