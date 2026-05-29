Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG'de hedef 2'de 2, namağlup Arsenal ilk peşinde
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile Premier Lig temsilcisi Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'da karşı karşıya gelecek.
- Final maçına 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da Puskas Arena ev sahipliği yapacak.
- Paris Saint-Germain, tarihinde 3'üncü defa finalde mücadele edecek ve üst üste ikinci zaferini hedefliyor.
- Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 14 maçta namağlup olarak finale yükseldi ve ilk kupasını kazanmak istiyor.
- İki takım Avrupa kupalarında daha önce 7 defa karşılaştı ve bu maçlarda 2'şer galibiyetleri bulunuyor.
- Final maçının hakemi Daniel Siebert olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında belli olacak. Son şampiyon Paris Saint-Germain ile Arsenal TSİ 19.00'da Puskas Arena'da kozlarını paylaşacak.
8'İNCİ RANDEVU
Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 defa rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka berabere tamamlandı.
PSG'DE HEDEF ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Tarihinde 3'üncü defa finalde mücadele edecek Fransız temsilcisi, 2020 yılında oynanan finalde Bayern Münih’e 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon Inter'i 5-0'lik skorla geçerek, tarihinde ilk defa Devler Ligi'ni kazanmıştı.
NAMAĞLUP ARSENAL İLK KUPASINI İSTİYOR
Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk defa kazanmak için sahaya çıkacak. Daha önce 1 defa finale çıkan Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.
FİNAL MAÇININ HAKEM EKİBİ
Dev finalde Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.
Mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Robert Schröder ile Carlos del Cerro Grande görev alacak.