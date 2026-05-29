Muş’un Hasköy ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. Tuvalet giderinden ve evin çevresindeki çatlaklardan çıktığı öne sürülen yılanlar nedeniyle aile yardım çağrısında bulundu.

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir aile, evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor.

Ailenin iddiasına göre yılanlar zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zaman ise kapının açık kalması durumunda doğrudan evin içine giriyor. Uzun süredir yılanlarla mücadele ettiklerini belirten ev sakinleri, bazı günler evin içerisinden iki yılan çıkardıklarını söyledi. Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi.

Yılanlar evi sardı! Muş’ta aile korku içinde yardım bekliyor

Evin temel kısmındaki boşluklar ve çatlaklarda çok sayıda yılan görüldüğünü belirten vatandaşlar, bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu öne sürdü. Evin çevresinde ve duvar diplerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle aile üyeleri dışarı çıkarken ve eve girerken dikkatli davranmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mahalle sakinleri de bölgede son dönemde yılan sayısında artış yaşandığını belirterek, yetkililerden inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yılanların görüldüğü evde yaşayan aile, yaşadıkları korkunun son bulması için destek beklediklerini ifade etti.



Haberle İlgili Daha Fazlası