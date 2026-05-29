İsrail’in bir diğer ortağı Rumlar da rahat durmuyor. Hindistan’dan süpersonik BrahMos füzesi almak için pazarlığa başladılar. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, sahadaki gerilimi “Mavi Vatan Yasası Yunan’ı rahatsız ediyor. Ankara’daki NATO zirvesi öncesi gerginlik istiyorlar” diye yorumladı.

GAMZE ERDOĞAN- Ankara’nın 10 Mayıs’ta hazırlamaya başladığını duyurduğu “Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu” ile birlikte Türkiye’nin “Mavi Vatan” kararlılığını gören Yunanistan, Akdeniz ve Ege’de yine tahrik dolu hareketlere yöneldi. Türkiye’yi ABD ve AB dâhil her yere şikâyet eden, Türkiye korkusu yüzünden terörist İsrail’e ülkelerinde üs bile veren Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Ege ve Akdeniz’de suyu ısındırmaya başladı. Beklendiği gibi Türkiye’den yine anında cevabını aldı.

BURNUMUZUN DİBİNE GELDİ

Yunanistan son olarak, Akdeniz’deki tek Yunan adası olan ve Antalya’nın Kaş ilçesinin 2 km ilerisinde bulunan Meis Adası’nda savaş uçakları ile alçak uçuşlar yaptı. Yetki alanının dışına çıkarak Türkiye’nin 2 km kadar burnunun dibine giren Yunan savaş uçaklarının bu hareketi üzerine Türk F-16’ları havalandı ve “it dalaşı” yaşandı. Türk jetlerini gören Yunan savaş uçakları arkalarına bile bakmadan Akdeniz terk ederek Yunanistan’a doğru kaçtı.

“TÜRKİYE’DEN KORKUYORLAR”

Söz konusu gelişmeyi Yunan basınından Pentapostagma gazetesi duyurdu. Gazete “Yunanistan’ın Türkiye ile savaşa hazırlandığı” iddiasını da ortaya attı. Gazete “Türkiye’nin savunma sanayiindeki hamleleri Atina’yı korkutuyor” demekten kendini alamadı.

Aynı şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, ağabeyleri Yunanistan’a uyarak, Hindistan’dan BrahMos süpersonik füzesi satın alacağı ileri sürüldü. Türkiye’nin tepkisinden çekinen Rumlar, iddiayı yalanlarken söz konusu iddia Rum basınında yer aldı.

EMEKLİ KORGENERAL KARAKUŞ: NATO ÖNCESİNDE GERGİNLİK İSTİYORLAR

Yunanistan’ın Akdeniz’deki son tahrik hamlesini değerlendiren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Meis Adası üzerindeki uçuşların, onların hava sahasında olması sebebiyle Türkiye açısından bir sorun teşkil etmediğini söyledi.

“Bizim kara sularımız Ege’de 6 mil, onu herhangi bir şekilde ihlal ederlerse işte o zaman sorun olur” diyen Karakuş, şunları söyledi:

Onun için zaten devamlı surette etkin bir şekilde Yunan uçaklarına önleme yapıyoruz. ‘İt dalaşı’ denilen hava muharebeleri yapıyoruz. Amaçları 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde NATO ülkeleri arasında bir hır gür çıkarmak. Yakında çıkarılacak olan Mavi Vatan Yasası Yunanları müthiş rahatsız ediyor. Denizler havadan korunur. Hava kuvvetlerimiz ne kadar güçlü olursa o kadar iyidir.

