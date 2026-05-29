Siyah beyazlılarda daha önce de gündeme gelen Danimarkalı kaleciyi göndermek isteyen Chelsea, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın geçtiğimiz devre arasında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı kaleci Filip Jorgensen ile ilgili BBC’den flaş haber geldi.

ÜÇÜNCÜ KALECİ OLDU

Chelsea, siyah beyazlıların ısrarla istediği yıldız ismi satış listesine koydu. İngiliz kulübü Beşiktaş’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Filip Jorgensen’e izin vermemişti. Bunun üzerine siyah beyazlılar yola Ersin Destanoğlu ile devam etmişti. Ancak İngilizler takımda artık üçüncü kaleci pozisyonuna düşen İsveç asıllı Danimarkalı kaleciyle yolları ayırma kararı aldı.

24,5 MİLYONA ALINMIŞTI

Jorgensen; as kaleci Robert Sanchez’in yanı sıra Strasbourg’dan alınan Robert Sanchez’in transferiyle birlikte takımda istenmeyen adam hâline geldi. Chelse’nin Jorgensen için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Takımda mutsuz olan 24 yaşındaki oyuncu da yeni bir maceraya atılma konusunda istekli. 2024 yılında İspanyol ekibi Villarreal’den 24,5 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea’ye transfer olan Jorgensen’in piyasa değeri 15 milyon avrolara kadar geriledi. İngilizler bu civarda bir miktara Jorgensen’i bırakmaya hazır.

12 MAÇTA OYNADI

Filip Jorgensen, İngiliz devi Chelsea’de beklediği şansları bulamadı ve geride kalan sezonda sadece 12 resmî maçta görev yapabildi. Tecrübeli kaleci direkt forma giyeceği bir kulübe gitmek istiyor.

LUİS VE LUCE GERİ ÇEVİRDİ: ELLERİM BOMBOŞ

n Sergen Yalçın’ın yerine hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı Filipe Luis’in ardından Rumen teknik adam Razvan Lucescu’dan da olumsuz cevap aldı. Filipe Luis’in Monaco’nun başına geçmeye hazırlandığı belirtilirken Lucescu “PAOK ile güçlü bir bağım var” açıklamasını yaptı.

