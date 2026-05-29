JL Bourg Basket, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu EuroCup'ta (BKT Avrupa Kupası) şampiyonu olmasına rağmen gelecek sezon EuroLeague'e (Basketbol Avrupa Ligi) katılmayacağını ve EuroCup’ta mücadele etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

JL Bourg Basket, 2025-2026 sezonunda finalde Beşiktaş GAİN'i 2-0 mağlup ederek, EuroCup şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen gelecek sezon EuroLeague’de yer almayacağını duyurdu.

Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinde Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 2-0 yenildi.

"KULÜBÜN OLUŞTURDUĞU YAPIYI RİSKE ATABİLİR"

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, birkaç haftadır Avrupa’nın bir numaralı basketbol organizasyonunda mücadele etme ihtimalinin detaylı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Kırmızı-beyazlı ekip, EuroCup şampiyonluğunun ardından EuroLeague’e geçiş sürecinin sportif ve yapısal açıdan kapsamlı biçimde incelendiğini ancak bu adımın mevcut şartlarda kulübün oluşturduğu yapıyı riske atabileceği sonucuna varıldığını belirtti.

