İhraç fiyatı %125 arttı! Türk çileği dünya pazarında değerleniyor
Türkiye 2026'nın ilk dört ayında çilek ihracatından 20.8 milyon dolar gelir elde etti. Çileğin kilogram başı ihraç fiyatı yüzde 125 artışla 3.14 dolara yükseldi. Türkiye en çok çileği ise Rusya'ya sattı.
- 2026'da çilek üretiminin geçen yıla göre yüzde 1,4 artarak 603 bin tona çıkması bekleniyor.
- Türkiye, çilek üretiminde dünya sıralamasında 5'inci sırada yer alıyor.
- Bu yılın ilk 4 ayında çilek ihracatında miktar bazında yüzde 32 azalış yaşanırken, gelir yüzde 56 artışla 20 milyon 871 bin dolara ulaştı.
- İhraç fiyatı kilogram başına 1,4 dolardan 3,16 dolara yükseldi.
- Taze çilek ihracatının en büyük kısmı Rusya'ya yapılırken, bu ülkeyi Gürcistan, Irak ve Malezya takip ediyor.
- Taze çilekte bu yıl 50 milyon dolarlık ihracat hedefi bulunuyor ve pestisit kalıntısına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
TÜİK ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, "Bitkisel Üretim 1. Tahmin 2026" tahminlerinde çilek üretiminin geçen yıla göre yüzde 1,4 artarak 603 bin tona çıkması öngörülüyor. Türkiye, dünya sıralamasında çilek üretiminde Çin, Amerika, Mısır ve Meksika'dan sonra 5'inci sırada geliyor. Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminde yüzde 1,9 paya sahip çilekte, yılın 4 ayındaki ihracatta ise değer artışı dikkati çekti.
İHRAÇ FİYATI 3,16 DOLARA ÇIKTI
Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 717 ton çilek satışından 13 milyon 378 bin dolar gelir elde eden Türkiye, bu yıl miktar bazında yüzde 32 azalışla 6 bin 608 tona geriledi. Birim değerindeki yükseliş sayesinde ihracat gelirini yüzde 56 artırarak 20 milyon 871 bin dolara taşımayı başardı. Böylece geçen yıl kilogramı ortalama 1,4 dolar olan ihraç fiyatı, yüzde 125 artarak bu yıl 3,16 dolara kadar çıktı.
EN FAZLA RUSYA'YA SATILDI
Türkiye, en fazla Rusya'ya çilek sattı. Taze çilek ihracatının yüzde 69'unu Rusya'ya yapan Türkiye, bu ülkeden sonra en çok Gürcistan, Irak ve Malezya'ya ürün sattı. Bu yıl taze çilekte 50 milyon dolarlık ihracat hedeflenirken, özellikle pestisit kalıntısına yönelik titiz çalışma yürütülüyor.