2025 yılındaki kazancıyla tüm dikkatleri üzerine çeken gümüş, fiyatı nedeniyle birçok kişi tarafından altına alternatif yatırım aracı olarak görülüyor. Geçen yıl gramda yüzde 200'den fazla kazandıran gümüş için, dünyaca ünlü bankalardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

OCAK 2026'DA REKOR KIRDI 2025'in getiri şampiyonu olan gümüş, 2026'ya da hızlı başlamıştı. 29 Ocak tarihinde gümüşün onsu 121 doları, gramı ise 169 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ? Ancak Orta Doğu'daki savaş sonrası gümüş de altın gibi geriledi. Gümüşün gramı 108 lira, onsu ise 73 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar "Gümüş tekrar yükselecek mi?" sorusuna cevap ararken, UBS, HSBC ve Macquarie bankalarından gelen uyarılar yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

"FİYATLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL" Dev bankalara göre gümüş son dönemdeki hızlı yükselişi nedeniyle aşırı değerli. Analistler, fiyatların sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

UBS: SANAYİDE TALEP AZALDI İsviçre merkezli banka UBS, fiyatların yüksek olması nedeniyle sanayinin gümüşe olan talebinin zayıfladığını belirtti. Özellikle teknoloji ve güneş paneli üreticilerinin maliyet baskısı yaşadığı vurgulandı.

GÜMÜŞÜ ALTINDAN AYIRAN FARK! UBS’ye göre gümüşü altından ayıran en önemli fark, merkez bankalarının alım desteğinin bulunmaması. Analistler, gümüşün resmi rezervlerde yer almamasının piyasayı daha kırılgan hale getirdiğini vurguladı.



HSBC: ALTIN YÜKSELSE BİLE GÜMÜŞ GERİ ÇEKİLEBİLİR İngiltere merkezli HSBC ise gümüşün hala aşırı değerli olduğuna dikkat çekti. Gümüşün yükseliş alanının sınırlı kaldığını belirten banka, "Altın yükselse bile gümüş geri çekilebilir" açıklamasını yaptı.

MACQUARIE: FED RİSKİ BÜYÜYOR Macquarie stratejistleri, Fed’in ilerleyen dönemde faiz artırabileceğini ve bunun değerli metaller üzerinde yeni baskı yaratabileceğini öngörüyor.

