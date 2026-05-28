Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2025-2026 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Boston Celtics'i çalıştıran Joe Mazzulla kazandı.

NBA'in açıklamasına göre; Boston Celtics'i çalıştıran Joe Mazzulla, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun oylaması sonucu "normal sezonunun en iyi başantrenörü" sıralamasında zirvede yer aldı.

Mazzulla, Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk defa layık görüldü. Ayrıca 37 yaşındaki koç, 1974-1975 sezonunda bu ünvanı elde eden Phil Johnson'dan beri ödülü kazanan en genç başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, San Antonio Spurs'ün başantrenörü Mitch Johnson ise 3'ncü oldu.

Celtics, Mazzulla yönetiminde normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ikinci basamağında tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası