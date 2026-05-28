Türk tatilcilerin de Avrupa'da en yoğun ziyaret ettiği ülkelerin başında gelen İspanya başta olmak üzere, kıta genelinde gonore ve frengi vakalarında korkutan bir patlama yaşanıyor.

VAKALAR KATLANARAK ARTIYOR: İSPANYA İLK SIRADA

Açıklanan resmi verilere göre, Avrupa genelinde salgın vakaları 106 bin 331’e ulaşarak 2015 yılından bu yana yüzde 303’lük rekor bir artış gösterdi.

Aynı dönemde, frengi vakaları ise iki katından fazla artış göstererek 45 bin 577’ye yükseldi. İspanya tespit edilen 37 bin 169 bel soğukluğu ve 11 bin 556 frengi vakasıyla, Avrupa'da enfeksiyonların en yüksek görüldüğü ülkelerden biri oldu.

SEMPTOM GÖSTERMEDEN DE BULAŞABİLİYOR

Halk sağlığı uzmanları tarafından yapılan en ciddi uyarılardan biri de pek çok enfeksiyonun haftalarca, hatta aylarca hiçbir belirti göstermeden seyredebilmesi oldu.

Birçok kişinin kendisinde veya karşı tarafta bir hastalık olup olmadığını dışarıdan bakarak anlayamayacağını ifade eden yetkililer, semptomsuz vakaların farkında olmadan virüsü yayma riskine karşı en etkili korunma yönteminin tedbiri elden bırakmamak ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden test yaptırmak olduğunu söyledi.

