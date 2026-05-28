Beşiktaş'ta 2020-2021 ve 2023-2024 sezonunda top koşturduktan sonra Hatayspor (2024-2025) forması da giyen Vincent Aboubakar hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Afrika basını, 34 yaşındaki Kamerunlu golcünün Türkiye'ye dönme hazırlığında olduğunu yazdı.

TFF 2'nci Lig'de şampiyonluk olarak 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor'un, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BURSASPOR'UN RADARINDA

Afrika basınından Africafoot'ta yer alan habere göre; yeşil-beyazlılar, Kamerunlu golcüyü yakından takip ediyor. 34 yaşındaki futbolcunun tecrübesi ve gol yollarındaki etkinliği nedeniyle birçok kulübün radarında olduğu, Bursaspor'un da oyuncuyu transfer etmek isteyen ekipler arasında yer aldığı aktarıldı.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

ABOUBAKAR'IN BURSASPOR KARARI

Türkiye'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen, son olarak Azerbaycan'ın Neftçi takımında oynayan Aboubakar'ın, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Kamerunlu yıldız, Neftçi'de 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası