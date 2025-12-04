Beşiktaş'ta 3 dönem (2016-2017, 2020-2021, 2023-2024) forma giyen Vincent Aboubakar, şimdilerde Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımının başarısı için mücadele ediyor. Siyah-beyazlılarda 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu santrforun, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili sözleri gündem oldu.

Ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formalarını giyen Vincent Aboubakar, çifte kupa kazandıkları 2020-2021 sezonunda birlikte çalıştığı siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, "Şampiyon olan biz futbolculardık. Kupayı sahada mücadele eden oyuncular kazandı. Hoca aynı hoca, madem öyle şimdi de şampiyon yapsın görelim" sözleriyle deneyimlik teknik adamı hedef aldı.

Ertem Şener Youtube kanalına konuşan Aboubakar'ın röportajından öne çıkan bölümler şöyle:

Eski kulübü Beşiktaş'ta dostlukları var mı?

"Kulüp çalışanlarından birkaçıyla hala görüşüyorum. Ve eski takım arkadaşım Valentin Rosier ile ilişkilerim devam ediyor."

Bu sezon Beşiktaş'ı takip ediyor mu?

"Açıkçası Beşiktaş'ı artık izlemiyorum. Orada çok güzel sezonlarım geçti, seviye çok farklıydı ama uzun zamandır maçlarını takip etmiyorum."

Beşiktaş günlerini özlüyor musun?

"Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var. Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım.

Sergen Yalçın'a güveniyor musun? Onu seviyor musun?

"Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.

Sergen Yalçın'a kırğınlığın var mı?

"Sergen Yalçın'a bir kırgınlığım yok. Her şey yolunda."

Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü?

"Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. O dönem biz oyuncular olarak kenetlendik, savaştık. Şampiyonluğa inandık ve bunu biz oyuncular beraber başardık.

En-Nesyri, Osimhen, Onuachu, Abraham. En iyisi hangisi?

"Oynadıkları futbolu baz alırsak, Abraham. Bence futbolu iyi biliyor. Takımın oyuncu kullanımını bilmesi lazım. Bir oyuncu gol atamıyorsa takımı daha da iyileştirmek, etrafına iyi oyuncular almak lazım. Abraham'ı Galatasaray'a koy, daha çok gol atacak ve daha iyi oynayacak."

