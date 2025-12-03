Kriz çıkaran Portekizli yıldızdan dönüş sinyalleri. Bireysel çalışmalara devam eden ‘Problem adam’ takımla antrenmanlara katılmaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın da yıldız oyuncuyu Trabzon deplasmanında kadroya almayı düşünüyor.

Beşiktaş’ta uzun süredir gündemi meşgul eden Rafa Silva krizinde yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Ekim ayından bu yana ayrılmak istediği bilinen Portekizli oyuncu, yaklaşık üç haftadır sakatlık gerekçesiyle takımdan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan MR kontrolünde herhangi bir probleme rastlanmaması sonrası, kendisi için özel bir tedavi ve yükleme programı hazırlanmıştı. Dört günlük sürecin tamamlanmasının ardından 32 yaşındaki futbolcu, haftayı bireysel çalışmalarla geçirdi. Rafa Silva’daki değişim bununla da sınırlı değildi…

KEYFİ YERİNDE

Bu çalışmalarda oldukça istekli göründüğü belirtilen Rafa Silva’nın tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbetler ettiği ve moralinin yükseldiği öğrenildi. Bel ağrısı şikayetlerini hafifleten oyuncunun, önümüzdeki günlerde toplu idmana katılma ihtimali gündeme geldi. Uzun süredir takım antrenmanlarında yer almamasından kaynaklanan eksiğini kapatabilirse, Portekizli oyuncunun sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçının geniş kadrosunda bulunabileceği konuşuluyor. Ki Sergen Yalçın da oyuncuyu kazanmaya sıcak bakıyor.

HOCA DA İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın son basın toplantısında belirttiği gibi oyuncuya kapı tamamen kapanmış değil. Rafa Silva’nın antrenmanlara düzenli olarak dönüş yapması hâlinde, tecrübeli teknik adamın onu yeniden maç kadrosuna dahil etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

İTALYA’DAN İDDİA

Beşiktaş’ın Serie A ekibi Torino’da forma giyen Valentino Lazaro ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberde, piyasa değeri 4,5 milyon avro olan 27 yaşındaki Avustralyalı oyuncu için Beşiktaş’ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Sağ kanatta ve bekte görev yapabilen Lazaro bu sezon 13 maçta bir asist yaptı.

