Beşiktaş’ta Portekizli yıldız yükseliyor. Ama rafa değil Jota... Rafa Silva’nın kriz çıkardığı ortamda işine dört elle sarılan Jota Silva, Karagümrük maçındaki performansıyla göz doldurdu. Portekizli ismin hedefi Beşiktaş’ta kalıcı olup millî takıma seçilmek.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın kriz çıkardığı ortamda bir başka Portekizli Rafa Silva performansıyla göz dolduruyor. Karagümrük maçında bir gol atan, bir şutu direkten dönen, bir topu da çizgiden çıkarılan 26 yaşındaki oyuncu gelecek için çok olumlu sinyaller verdi. Bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıkan Portekizli futbolcu, sol kanatta gösterdiği enerji ve istikrarla oyuna damga vurdu. Topsuz alan koşuları, agresif presi ve hücum katkısıyla da taraftarın beğenisini topladı.

ÖZEL ÇALIŞIYOR

Formayı kolay kolay bırakmayacağı konuşulan genç yıldızın hedefi ise net: Beşiktaş’ta kalıcı olup performansını millî takım düzeyine taşımak. Bu kararlı görüntüsüyle hem teknik ekibin hem taraftarın yeni favorilerinden biri haline gelmiş durumda. Jota Silva, Beşiktaş’ta sadece sahadaki etkisiyle değil, profesyonel yaşam disiplinindeki istikrarıyla da öne çıkmaya devam ediyor. Portekizli yıldızın günlük programında ekstra antrenmanları aksatmadığı, birebir özel hoca eşliğinde fiziksel ve teknik gelişimine yatırım yaptığı biliniyor.

SİYAH BEYAZA ÂŞIK

Jota Silva, Beşiktaş taraftarına güçlü bir bağ hissederken, İstanbul'u da çok seviyor. Portekizli yıldızın bu duyguları sayesinde yedek kaldığı dönemde moralini bozmadığı ve daha çok çalıştığı öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'tan bir sezon için kiralanan Jota Silva'nın zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah beyazlılar, sezon sonunda Portekizli yıldızın bonservisini almaya karar verirse 17 milyon avro ödeyecek.

OCAK AYINDA GİDİYOR

Performansı beğenilmeyen ve Karagümrük maçında formayı El Bilal'e kaptırıp yedek kulübesinde bekleyen Abraham'a yol göründü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, İngiliz oyuncuyu kadrosunda istemediği, Başkan Serdal Adalı'nın da satış için menajerlerle görüşmeye başladığı öğrenildi.

