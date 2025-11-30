Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Transfer çalışmalarını sürdürdükleri ve Türkiye'den oyuncu almayacaklarını kaydeden Yalçın, "Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar." dedi. Takımın performansına ilişkin gelen eleştirilere tepki gösteren deneyimli çalıştırıcı, "Gelin siz yapın çok biliyorsanız" diye konuştu. İstifa etmeyeceğini ve görevinin başında olduğunu belirten Yalçın, Rafa Silva'nın durumuna ilişkin olarak "Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin." açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Galibiyetin önemini belirten Sergen Yalçın, "Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi." dedi.

"İDMANLAR POZİTİF, ÜMRANİYE'DE ORTAM GÜZEL"

Takımın moralinin yükseldiğini söyleyen Yalçın, "Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz."şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Transferde Türkiye'den oyuncu almayı düşünmediklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz." dedi.

"GELİN SİZ YAPIN ÇOK BİLİYORSUNUZ"

Takım performansına ilişkin eleştirilere tepki gösteren Sergen Yalçın, "Hücum... Bakın, hücum varyasyonları... Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Gelin siz yapın çok biliyorsunuz. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Kenar varyasyonları zor şeyler değil, biliyorlar zaten. Bireysel yetenek öne çıkar. Topu Cengiz alınca, ben ne yapacağını Cengiz'e söyleyemem, oyuncunun bireysel yeteneğidir. Savunma organizasyonu daha önemlidir. Hücum varyasyonları yeteneğe bağlıdır, çalışıyoruz ama yetenek daha çok etki eder." diye konuştu.

"GÖREVİ FALAN BIRAKMAYACAĞIM"

Görevinin başında olduğunu belirten Yalçın, "Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"TWİTTER'DAKİ O DÜMENCİLER..."

Hakkında çıkan iddiaları yalayan deneyimli teknik adam, "Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, Twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum. Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, ben onları mahcup etmeyeceğim." şeklinde konuştu.

RAFA SILVA HAKKINDA

Takımdan ayrı çalışan Rafa Silva'nın durumuna ilişkin konuşan Yalçın, "Rafa Silva konusu... Daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor orada, canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir 'antrenmana çıkmak istiyorum' der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizle alakası yok. Tek başına antrenman yapıyor. Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin." dedi.

"OYUNCULARIN İSTEK ARZUSUNDAN MEMNUNUZ"

Jota Silva ve Cengiz Ünder'in performansına da değinen Yalçın, "Jota son 3-4 haftadır oyuna girince katkılar yapıyordu. İsteği, arzusu bizim için memnun edici. Bizim hiçbir oyuncuya art niyetimiz olamaz. Jota, oynadığı oyun ve katkısıyla formayı almayı hak etti. Hak eden oyuncuyu oynatıyoruz. Cengiz penaltı kaçırdı, morali bozuk ama oluyor bunlar futbolda. Oyuncuların istek arzusundan memnunuz. Ümraniye'de hava çok güzel, antrenmanlar eğlenceli geçiyor, herkes çok mutlu." diye konuştu.

Editör:EMRAH TAŞÇI

