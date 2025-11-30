Ailesiyle birlikte cansız bedeni bulunmuştu: Minik Samyeli'nin ortaya çıkan görüntüleri yürekleri sızlattı
Mardin'de anne ve babasıyla birlikte ölü bulunan küçük Samyeli’nin doğum gününde çekilen görüntüleri yürek burktu. Babasının pastayla yanına geldiği anlarda mumları üfleyerek gülümseyen 5 yaşındaki Samyeli’nin o mutlu anları, aile dramının ardından yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.
Kızıltepe'de bir apartmanda aynı aileden üç kişinin cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili üç şüpheli tutuklandı ve soruşturma sürüyor.
- Kızıltepe'de bir apartmanda aynı aileden üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
- Olayla ilgili yürütülen soruşturmada M.C., V.E. ve B.K. adlı üç şüpheli tutuklandı.
- Şüphelilerden bazılarının delil karartma şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
- Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu.
- Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı.
25 Kasım’da Kızıltepe’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşanan olayda, aileye ulaşamayan komşular durumu yetkililere bildirdi. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri evde, aynı aileden üç kişinin cansız bedenine ulaştı.
Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla ilgili delil karartma şüphesi üzerine M.C. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Ardından gözaltına alınan V.E. de, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüphelilerden B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER
Öte yandan olayda ölen 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde pasta olan baba, kızı Samyeli'nin yanına gidiyor. Samyeli Kaya da mumları üfleyerek doğum gününü kutluyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.