Dünya basını Bayraktar KIZILELMA'nın dünya tarihine geçen atışına geniş yer verdi. "Havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıldı" ifadeleri kullanılan haberlerde, KIZILELMA'nın başarısının, hava savaşını şekillendireceği söylendi.

Baykar tarafından tamamen yerli olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, küresel hava savaş tarihi açısından bir ilki gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yerli insansız savaş uçağı, ASELSAN’ın MURAD AESA radarı ile işaretlenen hedef uçağı, TÜBİTAK SAGE’nin GÖKDOĞAN hava-hava füzesi ile tam isabetle vurdu.

Test, bir insansız savaş uçağının jet motorlu bir hedefi görsel menzil ötesi (BVR) bir füze ile başarıyla imha etmesi açısından havacılık tarihindeki ilk uygulama oldu.

ABD merkezli Naval News haber sitesi, Bayraktar KIZILELMA'nın tarihi atışını yazdı.

Haberde, Bayraktar KIZILELMA'nın, F-16’larla beşli formasyon uçuşu gerçekleştirerek insanlı ve insansız hava araçlarının ortak operasyon konseptini gösterdiği vurgulandı.

"HAVA SAVAŞINDA DÜNYADA İLK VE TEK"

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

Dünya çapındaki insansız savaş uçağı projelerinin büyük çoğunluğu, öncelikle havadan karaya görevler için tasarlanmıştır. Bugüne kadar başka hiçbir insansız platform havadan havaya ateşleme kabiliyetine ulaşamamışken, Bayraktar KIZILELMA, son ateşleme testiyle havadan havaya savaş kabiliyetini gösteren dünyadaki ilk ve tek platform oldu ve havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Test sırasında hedef, radarla tespit edilip işaretlendi ve GÖKDOĞAN füzesi ile tamamen imha edildi. Böylece Türkiye’nin yerli radar, füze ve uçak sistemleriyle hava-hava görev zincirinin tamamı yerli olarak tamamlanmış oldu.

"HAVA SAVAŞLARINI ŞEKİLLENDİRECEK"

Naval News, uçağın "görünmeden görür, vurulmadan vurur" konseptini öne çıkararak, geleceğin hava savaşını şekillendirecek unsurları ortaya koyduğunu yazdı.

KIZILELMA, düşük radar izi ve gelişmiş sensörleri sayesinde düşman uçaklarını uzaktan tespit edebiliyor ve karar üstünlüğü sağlıyor.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Baykar, ihracatta da büyük başarı elde ederek 2023 ve 2024’te savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin ilk 10 ihracatçısı arasında yer aldı ve KIZILELMA’nın da dahil olduğu projelerle 37 ülkeye ihracat anlaşmaları imzaladı.

KIZILELMA, jet motorlu, insansız bir çok rollü savaş uçağı olarak hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde görev yapabilecek şekilde tasarlandı ve gelecekte Türk Donanması’nın TCG Anadolu uçak gemisi ile MUGEM uçak gemisinde kullanılacak.

DÜNYA BASINI BAYRAKTAR KIZILELMA'YI ÖN PLANA ÇIKARDI

Uçağın taşıyıcı gemi uyumlu tasarımı ve çok amaçlı görev yetenekleri, onu Türkiye’nin dağıtık deniz ve hava savaş kapasitesinin merkezi bir unsuru haline getirecek.

Rusya'nın TASS haber ajansı, "KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçti." ifadesine yer verdi.

Rus RİA Novosti ajansının haberinde de, çoğu insansız hava aracının (İHA) havadan karaya görevler için tasarlandığı vurgulanarak, "Baykar'ın basın açıklamasına göre KIZILELMA, hava-hava muharebe kabiliyetini kanıtlayan ilk ve tek insansız platform oldu." denildi.

Xinhua ajansı, bu başarının arkasındaki mühendislik entegrasyonuna dikkati çekerek, bu gelişmenin KIZILELMA'nın "sensör füzyonu, radar yeteneği, uçuş kontrol algoritmaları ve yerli füze teknolojisinin tek bir hedef doğrultusunda uyum içinde çalıştığını" gösterdiğini yazdı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberinde, "Bayraktar KIZILELMA, İHA'larla hava muharebesinde yeni bir sayfa açtı." denildi.

Platformun pilotlu uçaklarla müşterek çalışabilme kabiliyetine işaret edilen haberde, "Baykar İHA'larının 2024'te Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 25'ini oluşturduğu" yazıldı.

İsrailli gazeteci Amichai Stein, söz konusu testin "havacılıkta tarihi bir emsal" olduğunu belirterek, Bayraktar tarafından üretilen insansız savaş uçağının, hava-hava füze kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

İsrail’in Maariv gazetesi "Türkiye semalarında tarih yazıldı: Bir insansız hava aracı, dünya ordularının ancak hayal edebileceği bir önleme operasyonu gerçekleştirdi" başlıklı haberinde Türkiye'nin küresel bir atılım yaptığını vurguladı.

Gazete, KIZILELMA'nın havadan havaya füze kullanarak bir hedefi başarıyla önlemesinin "uluslararası hava silahlanma yarışında yeni bir çığır açtığını" aktardı.

İsrail'in Hayom gazetesi, KIZILELMA'nın başarısını "Erdoğan'ın 'tarihi' denemesi: Havacılıkta yeni bir çağ" başlığıyla duyurdu.

Sputnik Armenia, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Şimdiye kadar dünyada hiçbir insansız platform havadaki hedeflere ateş edemiyordu. Türkiye havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını açtı." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da NDTV kanalının haberinde, KIZILELMA'nın başarıyla tamamlanan testinin "küresel muharebe havacılığı tarihinde yeni bir sayfa açtığı" kaydedildi.

Haberde, Baykar'ın dünya genelinde insansız hava araçları ihracatında "lider konumda" bulunduğu yazıldı.

Belçika merkezli, savunma sanayi alanında önemli gelişmeleri gündeme taşıyan "Avrupa Savunma Sanayi" internet sitesi, konuya ilişkin haberinde, Bayraktar KIZILELMA'nın yaptığı teste değinerek, milli insansız savaş uçağının bu testle görüş ötesi hedeflere (BVR) karşı da çalışabilme kabiliyetini doğruladığını belirtti.

Haberde, Bayraktar KIZILELMA'nın hedef F-16'ya kilitlenip milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağlaması "önemli bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirildi.

Ayrıca haberde, Baykar'ın 37 ülkeyle ihracat anlaşması bulunduğu, bunun "şirketin uluslararası alanda genişleyen ayak izini" yansıttığı kaydedildi.

Yunanistan’da havacılık dünyası haberlerine odaklanan “ptisi” isimli haber sitesi, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın Sinop atış alanında gerçekleştirdiği teste ve uçan hedefler karşısındaki başarısına dikkati çekti.

Test sırasında Kızılelma’ya 5 F-16 uçağının eşlik ettiğinin vurgulandığı haberde, “Hava-hava platformu olarak faaliyet göstermesi hava kuvvetleri savaşına kesinlikle yeni bir boyut kazandırıyor.” ifadesi yer aldı.

Haberde, Kızılelma'nın uçan hedefler karşısındaki başarısının dünyada bir ilk olduğunun altı çizildi.

Arap dünyasının önemli gazetelerinden Alquds, "Türkiye'nin 'KIZILELMA' isimli insansız hava aracının bir F-16 savaş uçağını düşürmesi, Batı'daki savaş uçağı üreticilerini, Rusya'yı ve Çin'i endişelendiriyor" başlığı ile verdiği haberinde, "Türkiye'nin KIZILELMA uçağı, Türk Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağına yönelik hava saldırısının kusursuz bir simülasyonunu gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde önemli bir döneme girdi. Bu dönüm noktası, Türkiye'nin insansız muharebe alanındaki kabiliyetlerini yeni bir stratejik boyuta taşıyan önemli bir ana işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

