Haset eden mesut olamaz, gıpta eden ise kazanır!

Nimet sahibinin nimetlerinin devamını istemek, aynı nimetlerin kendisinde de olmasını arzu ve temenni etmek, haset olmaz. Buna gıpta etmek, imrenmek denir.

Haset; kıskanmak, çekememek demektir. Yani, Allahü teâlânın birine vermiş olduğu nimetin ondan gitmesini istemek demektir. Haset etmek kötü huylardandır ve haramdır. Nimet sahibinin nimetlerinin devamını istemek, aynı nimetlerin kendisinde de olmasını arzu ve temenni etmek, haset olmaz. Buna gıpta etmek, imrenmek denir.

Haset sebebiyle Allahü tealanın taksimatına ve adaletine rıza gösterilmemiş olur. İlk haset eden şeytandır. Kibirlenip Hazret-i Âdem’e haset etmesi, kendisini isyana sevk etmiştir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Hasetten sakınınız! Ateş odunu yakıp yok ettiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yok eder." (Ebu Davud)

“Birbirinize buğzetmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allahın kulları, kardeş olunuz! Bir Müslümâna, üç günden fazla dîn kardeşi ile dargın durması helâl olmaz.” (Buhârî)

İmam-ı Gazali hazretleri; "Bütün kötülüklerin başı, kaynağı üçtür: Haset (kıskanmak), riya (gösteriş), ucub (kendini beğenmek)" buyurdu.

Muhammed Hâdimî hazretleri buyurdu ki:

"Haset etmek, Allahü teâlânın takdirini değiştirmez. Hasetçi, boşuna yorulmuş, üzülmüş olur. Üstelik büyük günaha girmiş olur. Haset, sinirleri bozar, ömrün azalmasına sebep olur. Haset eden, haset ettiği kimsede nimetlerin azalmadığını, arttığını görerek sinir krizleri geçirir."

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Mümin imrenir, münafık haset eder." (İ. Maverdi)

Herkesi memnun etmek mümkündür, yalnız haset edeni memnun etmek zordur. Çünkü o, ancak haset ettiği şeyin yok olması ile memnun olur.

Haset, iyileşmeyen bir yara gibidir. Kibirlenmeye sebep olur. Haset ettiği kimsenin haklı olan sözlerini ve nasihatlerini reddeder. Ondan bir şey sorup öğrenmek istemez. Kendinden yüksek olduğunu bildiği hâlde, ona karşı lüzumsuz kibirlenir.

Haset eden, haset ettiği, çekemediği kimseyi gıybet eder, çekiştirir, zarar vermek ister, çeşitli fitnelere sebep olur. Haset edenin bu zulümlerinin karşılığı olarak kıyamette hasenatı, iyilikleri alınarak haset ettiği kimselere verilir...

Hasetten kurtulmak için, hakkında hayırlı olanı isteyip gayretli ve çalışkan olmalı, Allahü tealanın taksimine rıza göstermeli ve şükretmelidir. Haset edilen kimseye hediye vermeli, ona karşı iyi niyetli olup tevazu göstermeli ve onun nimetinin artması için dua etmelidir. Haset eden kendini düzeltip kanaatkâr ve halis niyetli olursa kendine verilen nimet de artar.

Meşhur âlim Abdülmelik Esmai diyor ki: "120 yaşındaki bir köylüye çok yaşamasının sırrını sordum, hiç haset etmediğini söyledi."

Hasetten sakınan hem ruhen hem bedenen huzurlu olur. Dünyada rahat eder, Ahirette başına gelecek sıkıntılardan korunmuş olur.

