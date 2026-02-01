Birçok gayrimüslimin İslam'ı seçme sebepleri

Birçok meşhur devlet, ilim ve fen adamı, İslam dinini inceledikten sonra onun büyüklüğünü, yüksek meziyetlerini görüp seve seve Müslüman olmuşlardır.

Birçok gayrimüslim; hiçbir cebir, zorlama altında kalmadan, sırf kendi düşünceleri ve dinleri birbiri ile karşılaştırmaları neticesinde, İslamı seçmiştir. Müslüman olmalarına dair pek çok sebep vardır. Bunlardan bazısı şunlardır:

*İslam, sadece ahiret saadetini değil, dünyada da mutlu yaşamanın yollarını bildirmiştir.

*İslam’da ırk, renk ve dil ayrımı yoktur. Diğer inanışlarda bu ayırım vardır.

*İslam’da Allahü teâlâya ibadet edilir. Diğer inanışlarda, ateşe, güneşe, taşa, heykele tapılır.

*İslam’da, (Dinde zorlama yoktur) düsturu vardır. Hiç kimse dine girmeye zorlanmaz. Hristiyanların insanları zorla kendi dinlerine sokmak için yaptıkları işkenceler ve mezhep kavgaları meşhurdur.

*Müslümanların geri kalışları, dinlerinin icaplarına uymamalarındandır.

*İslam’da, alkol, uyuşturucu, kumar ve fuhuş haramdır. Hristiyan Batı ise alkol, uyuşturucu, kumar ve fuhuş bataklığı içindedir.

*İslam, en yeni ve en son dindir. Kur'ân-ı kerim, günümüze kadar hiç bozulmadan, bir kelimesi bile değişmeden gelmiştir. Fakat diğer kitaplar bozulmuştur.

*İslam, kadınlara çok kıymet vermiş, onlara en büyük hakları tanımış, (Cennet anaların ayağı altındadır) buyurmuştur. Diğer dinlerde böyle bir şey yoktur.

*İslam dini, bir milletin, bir ırkın değil, bütün insanlığındır.

*İslam’da, bütün Müslümanlar kardeştir. Allah huzurunda herkes eşittir. Namaz kılarken; komutan ile er, zengin ile fakir, beyaz ile zenci Müslüman yan yana durup birlikte secde ederler.

*İslam’daki ibadet saatleri muayyen (belirli) olduğundan, Müslümanların hayatları düzenli ve intizamlıdır. Yılda bir ay tutulan oruç, iradenin kuvvetlenmesini sağlar ve nefse hâkim olmayı öğretir.

*Ahiret hayatını, Cenneti ve Cehennemi, en güzel ve en geniş şekilde izah eden din, İslamiyet’tir.

*İslamiyet, fakiri korumuş, zengini de kötülememiştir. Zenginlerin, fakirlere zekât vermesini emretmiştir.

*İslamiyet, temizliğe çok önem veren bir dindir. İbadete başlamadan önce, vücut temizliğini emreden din, İslamiyet’tir. Diğer dinlerde böyle bir şey yoktur.

*İslamiyet, fakirlere, kimsesizlere, misafirlere ve hangi dinden olursa olsun, yabancılara yardım etmeyi, hatta hayvanlara iyilik etmeyi emreden tek dindir.

*İslamiyet’te, sevgi, güler yüz, tatlı söz, dürüstlük ve iyilik etmek vardır.

*İslamiyet, insanları, çalışmaya, faydalı şeyleri öğrenmeye, önce kendi aklı ve gayreti ile iş görmeye başladıktan sonra, Allah’tan yardım istemeye davet eder.

*İslam, din, ırk farkı gözetmeksizin mutlak adaleti emreder.

İşte İslâmiyet; akla, vicdana ve fıtrata hitap eden hükümleriyle, insanı hem dünyada huzura hem de ahirette ebedî saadete kavuşturmaktadır. İnsanların İslâm’a yönelmesi, bu dinin, bütün insanlığa hitap ettiğini, sunduğu adalet, ahlak ve hayat tarzının yüksekliğini ve üstünlüğünü göstermektedir.

