Bir günümüzü nasıl geçirmeliyiz?

Bir Müslüman, sabah yatağından kalkıp akşam yatıncaya kadar vaktini çok iyi değerlendirmeli, gününü Allahü teâlânın rızasına uygun geçirmelidir.

Bir insanın günleri nasıl geçerse ömrü de öyle geçer. Bir Müslüman, sabah yatağından kalkıp akşam yatıncaya kadar vaktini çok iyi değerlendirmeli, gününü Allahü teâlânın rızasına uygun geçirmelidir. Sabah namazını, vaktinde kılmalı. Çünkü bu vakitte uyumak bereketsizliğe sebep olur ve sağlık için zararlıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, (Sabah uykusu rızka mânidir.) [Beyheki]

Sabah üzerine güneş doğdurmamalı. Mümkünse aile fertleriyle sabah namazını cemaatle kılmalı. Sabah akşam okunacak duaları öğrenip okumalı. İşe gitmek için evden çıkarken besmele söyleyerek, “Rabbi yessir ve la tüassir Rabbi temmim bil hayr” [Allah’ım! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma. İşlerimi hayırla tamamlamayı nasip eyle] duasını okuyarak çıkmalı. Yine Âyet-el kürsiyi ve Bismillahi tevekkeltü… duasını okumalı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Evinden çıkarken “Bismillah tevekkeltü alallah la havle ve la kuvvete illa billah” diyen tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi]

Her sabah işe giderken, "Kendimin, aile efradımın rızkını helalden kazanıp kimseye muhtaç olmamak, ibadetlerimi yapabilmek ve Allahü teâlânın kullarına faydalı olabilmek için işime gidiyorum" diye niyet etmelidir.

Dükkânını, iş yerini besmele ile açmalı. Çarşıdan, pazardan aldığı yiyecek ve içecekleri eve götürürken üzeri kapalı olarak götürmeli.

Günlük hayatında insanlara güzel muamele etmeli. Eliyle diliyle kimseyi incitmemeli. Kalp kırmamalı, münakaşa etmemeli. İnsanlara karşı mütevazı ve engin gönüllü olmalı. Gözü haramdan, dili gıybet ve dedikodudan, kalbi kibir ve haset gibi kötülüklerden muhafaza etmeli. Gün içinde öğle, ikindi namazlarını geciktirmeden zamanında kılmaya gayret etmeli. Hele şu işimi de bitireyim, sonra kılarım dememeli.

İmam-ı Gazali hazretlerinin Kimya-i Saadet kitabında şöyle nakledilmektedir: "Öyle demirciler vardı ki vakit girdiğinde elindeki çekici öylece bırakır, önce namazını kılardı. Öyle terziler vardı ki iğneyi kumaşa batırdığında vakit girince iğneyi ve kumaşı öylece bırakır, önce namazını kılardı." Çünkü onlar, namazı geciktiren işte hayır olmayacağını iyi bilirlerdi.

Her Müslüman her fırsatta istiğfar okumayı, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ve benzeri duaları okumayı ihmal etmemeli. Yerken içerken Besmele ile başlamalı, ibadete kuvvet kazanmak niyetiyle yiyip içmeli, ayakta yiyip içmemeli. Ayakta su içmek vücuda zararlıdır. Yalnız Zemzem suyu, abdest aldıktan sonra kalan su ve ilaç yutmak için içilen su ayakta içilebilir.

Sabahtan akşama kadar olan bütün işlerinde, oturmasında kalkmasında, insanlara karşı muamelelerinde hep Allahü teâlânın rızasını gözeterek hareket etmeli. Günlerini ve ömrünü bu şekilde değerlendiren bir kimse, inşallah salih bir kul olarak dünyadan göçüp gider, ebedî saadete kavuşur.

