Mersin'de sel ve fırtına sonrası oluşan güçlü dalgalarla birlikte Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesi kıyıya vurdu. Balıkçılar parayla aldıkları midyeleri bedava görünce yem yapmak için toplama yarışına girdi.

Mersin'de etkili olan sel ve fırtına ile birlikte denizde oluşan güçlü dalgalar sonrası, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesi kıyıya vurdu.

Uzun ve ince yapısıyla bilinen, halk arasında 'jilet midyesi' olarak da adlandırılan deniz canlılarının sahili kaplaması dikkat çekti. Genellikle kumluk ve sığ deniz tabanında yaşayan, kendini kuma dikey şekilde gömerek hayatını sürdüren kargı midyesinin Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olarak görüldüğü ifade edildi.

YEM OLARAK KULLANIYORLAR

Fırtına, sel ve güçlü dalgaların etkisiyle doğal alanlarından kopan midyeler, sahil boyunca geniş bir alana yayıldı. Sahili kaplayan kargı midyelerini gören balıkçılar, midyeleri kova ve çuvallara doldurdu. Balıkçılar, bu midyelerin balık avcılığında yem olarak kullanıldığını söyledi.

"NORMALDE PARA VERİP ALDIĞIMIZ ŞEYLER BUNLAR"

Sahilde kargı midyesi toplayan balıkçı Eyüp Ensariongün,"Fırtınadan dolayı sahile vurdu, şimdi bunları topluyoruz. Avcılıkta kullanacağız. Normalde para verip aldığımız şeyler bunlar. Her zaman bulunan şeyler değil. Fırtınanın verdiği bir nimet diyelim. Bu ürün Japonya taraflarında yenilen bir şey ama bu taraflarda yiyen var mı bilmiyorum. Buradan topladığımız yenilecek bir şey değil, çamurun içinden çıktığı için hastalık üretebilir. Ama normalde pişirilip yendiğini biliyoruz" diye konuştu.

