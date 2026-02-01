Gmail’de yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Google’ın yeni e-posta özelliğini fırsata çeviren siber korsanlar, gerçek Google adreslerini taklit ederek kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Siber güvenlik uzmanları, Gmail kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı.

Dolandırıcılar, Google’ın kısa süre önce devreye aldığı e-posta güncellemesini kullanarak gerçek Google adreslerinden gönderilmiş gibi görünen sahte mesajlarla hesapları ele geçirmeye çalışıyor.

SAHTE GOOGLE E-POSTALARI NASIL ÇALIŞIYOR?

Gönderilen e-postalarda kullanıcıdan yeni e-posta adresini onaylaması ya da hesabını doğrulaması isteniyor. Mesaj içindeki bağlantılar, Google destek sayfalarına benzer şekilde tasarlanmış sahte sitelere yönlendiriyor.

Kullanacılar ilk baktığında siteleri ayırt edemiyor çünkü, Google’ın giriş ve güvenlik ekranları birebir taklit ediliyor.

Söz konusu spam mesajlar, Gmail adresi değişikliği ya da güvenlik onayı talebiyle geliyor ve ikna edici bir dil kullanıyor. Gönderen kısmında "no-reply@accounts.google.com" gibi gerçek Google adresleri yer alıyor.

Bağlantıya giren ve bilgilerini yazan kullanıcıların Gmail hesaplarıyla birlikte Drive, Fotoğraflar, Takvim ve Google ile giriş yapılan üçüncü taraf uygulamaları da risk altına giriyor.

Gmail kullananlar dikkat: Google’dan gelen bu maili silin

GOOGLE’DAN UYARI: BAĞLANTIYA TIKLAMAYIN

Google, bu tür e-postalardaki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini söyledi. Güvenlik uyarılarının doğrudan hesap ayarları üzerinden kontrol edilmesi önerildi. Tarayıcıyı manuel olarak açıp Google hesabına girildiğinde, kullanılan cihaz, erişim zamanı ve konum bilgileri görülebiliyor.

Şüpheli görülen e-postaların silinmesi ve hiçbir kişisel bilginin paylaşılmaması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

YENİ GMAİL ÖZELLİĞİ DOLANDIRICILARIN HEDEFİNDE

Google, kullanıcıların mevcut @gmail.com adreslerini yeni bir adresle değiştirmesine imkan tanıyan bir özellik başlattı.

Yeni sistem, eski e-posta adresinin takma ad olarak korunmasına ve yeni bir adresle kullanımın sürdürülmesine imkan tanıyor.

Teknoloji uzmanı Kurt Knutsson, bu güncellemenin yaklaşık 2 milyar aktif Gmail hesabını ilgilendirdiğini yazdı. Güncelleme sayesinde eski iş, taşınma ya da büyük hayati değişiklikleri sonrası adres değiştiren kullanıcılar destekleniyor.

Mevcut gelen kutusu, eski e-postalar, Google Drive dosyaları, Fotoğraflar, yedekler, satın alma geçmişi ve abonelikler korunuyor.

MİLYONLARCA GMAİL BİLGİSİ RİSK ALTINDA

Son dönemde yaşanan büyük veri sızıntıları da endişeyi artırdı. Siber güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler, toplam 149 milyon ele geçirilmiş kimlik bilgisinin yer aldığı bir veritabanı tespit etti.

Bilgilerin yaklaşık 48 milyonu Gmail hesaplarına ait. Facebook, Instagram, Yahoo Mail, Netflix ve Outlook da listede yer aldı. iCloud, TikTok ve Binance gibi platformlara ait bilgiler de sızıntıda bulundu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İŞARETLER

Uzmanlara göre gerçek ad yerine "Sayın müşteri" gibi genel hitaplar risk işareti. Hesap silme, askıya alma ya da acil işlem baskısı oluşturan ifadeler de dolandırıcılık göstergesi olarak öne çıkıyor.

Şifre ya da hassas bilgi isteyen e-postalar en tehlikeli mesajlar arasında yer alıyor.

