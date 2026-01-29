Teknoloji dünyasında tarayıcı savaşında yapay zekanın etkisi kendisini daha fazla göstermeye başladı. Google, tarayıcısı Chrome’a Gemini 3 desteği ekledi ve bu, yalnızca klasik “arama yap, tıkla, oku” deneyimi yerine, tarayıcının neredeyse yardımcı bir asistan gibi davranmasını hedefliyor.

Google’ın Chrome tarayıcısı bugünden itibaren daha fazla Gemini desteğine kavuştu. Yeni yan panel ile Gemini’a ve Nano Banana’ya doğrudan erişim imkanı sunulacak.

Auto Browse adı verilen sistem doğrudan web siteleriyle etkileşime girerek kullanıcılar adına farklı işlemler gerçekleştirebiliyor.

Örneğin “İstanbul - Ankara için ucuz uçuş tarihleri bul ve bana öner” denildiğinde, Chrome’un Gemini destekli AI’ı bu isteği alıyor, farklı sitelere giriyor, filtreler koyuyor, verileri topluyor ve sana sonuçları çıkarabiliyor. Yani sıradan bir aramada olduğu gibi bağlantılar sunmak yerine arka planda form doldurma, site dolaşma ve bilgileri bir araya getirme gibi işleri üstleniyor.

Ayrıca açık olan sekmeler arasında fiyat karşılaştırması da yapabiliyor. Farklı sitelerden ürünleri veya fiyatları karşılaştırmak istediğinizde Gemini açık sekmeler üzerinden verileri toplayarak tablo ya da özet çıkarabiliyor.

Auto Browse şimdilik, ABD’de Google AI Pro ve AI Ultra abonelikleriyle sınırlı olacak. Bu da demek oluyor ki bu özellik herkese aynı anda açılmayacak; önce belirli aboneliklere ve ülkelere dağıtılacak.

