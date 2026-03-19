İran, Körfez kıyısındaki ülkeleri vuruyor! Hedefte enerji tesisleri var
İran, Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerdeki enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırıların, ABD ve İsrail’in İran’daki enerji altyapısını hedef almasının ardından geldiği belirtilirken, bölgede gerilim yeniden tırmandı.
HEDEF ENERJİ TESİSLERİ
Açıklamada, "İran’a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı." ifadesi kullanıldı.
"İRAN YANLIŞ HESAP YAPIYOR"
İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamış ve ilk saldırıyı düzenlediğini duyurmuştu.