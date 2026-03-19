ABD, petrol satışı ile ayakta duran İran’ın ekonomik altyapısını ilk kez hedef aldı, rafineri ve gaz tesislerini vurdu. İran, Riyad ve Katar’a saldırdı. Petrol 107 doları aştı. Küresel ekonomide 500 milyar dolarlık şok kapıda. Türkiye-Irak anlaşması ise arzı rahatlattı

ABD ve İsrail'in başlattığı, İran'ın karşılık verdiği çatışmalar farklı bir boyuta evriliyor. Dünyanın petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılayan ülkeler, saldırıların hedefi hâline geldi. İran, ABD-İsrail saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nı kapatmış, petrolün varil fiyatı 120 dolar seviyesini görmüştü. Trump'ın ılımlı açıklamaları sonrası 80 dolara kadar inen petrol, ABD-İsrail ve İran'ın enerji hatlarını hedef almasıyla tekrar 100 doların üzerine çıktı.

Gece saatlerinde 107 dolar seviyesini gördü. İran, ABD üslerinin bulunduğu ülkelerdeki petrol ve doğalgaz tesislerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Tahran yönetimi dün de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze saldırısı yaptı.

HASAR BÜYÜK

ABD savaş uçaklarının yakıt deposunun hedef alındığı ve şiddetli patlamalar meydana geldiği belirtildi. Ayrıca İran yine Katar’ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni füzelerle vurdu. Büyük hasar meydana geldi.

KÜRESEL EKONOMİDE 500 MİLYAR DOLARLIK ŞOK

Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan edip ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdi. Uzmanlar ise bölgesel riskin küresel bir tufana dönüşebileceğini, petrol fiyatlarının bir yıl 100 dolar ve üzerinde kalması hâlinde küresel ekonomide 500 milyar dolarlık şok yaşanabileceğini açıkladı.

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, petroldeki fiyat artışı ve arz kısıtının uzun süre devam etmesi hâlinde enflasyonun keskin şekilde yükselebileceğini ve ekonomik büyümede belirgin şekilde düşüş görülebileceğini belirtti.

