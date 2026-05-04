Malatya'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belli oldu.

Dün akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelhalil mevkiinde Muşyolu Seyahat'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin Türker Toprak Güçlü (9), Bünyamin Okumuş (28) ve Abdulrhman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby (25) olduğu tespit edildi. Yaralılardan S.E., M.K., F.Ç. ve E.E.K.'nin hastanelerde tedavileri sürerken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.



