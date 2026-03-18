İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, enerji altyapısına yönelik saldırılara sert tepki göstererek "küresel sonuçlar" uyarısı yaptı. Güney Pars sahasında hasar oluşurken, İran gaz akışının sürdüğünü ve durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail’i hedef alan Pezeşkiyan, söz konusu saldırıların yalnızca bölgesel değil, küresel sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Pezeşkiyan, İran’ın enerji tesislerinin hedef alınmasını 'şiddetle kınadıklarını' söyledi. Bu tür adımların saldırıyı gerçekleştiren taraflara herhangi bir fayda sağlamayacağını dile getiren Pezeşkiyan, aksine bu durumun süreci daha da karmaşık hale getireceğini vurguladı.

Enerji altyapısının hedef alınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı, bu tür saldırıların kontrol edilemeyecek bir süreci tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Pezeşkiyan, yaşanabilecek gelişmelerin yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayacağını, tüm dünyayı etkileyebilecek riskler barındırdığını ifade etti.

İRAN: GÜNEY PARS'TA DURUM NORMALE DÖNÜYOR

Öte yandan Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran Ulusal Gaz Şirketi, ülkenin güneyinde saldırıya uğrayan Güney Pars doğal gaz sahasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saat 14.00 civarında, ülkenin güneyindeki gaz tesislerine ABD-İsrail saldırısı olduğu ve bunun sonucunda rafineri ünitelerinin bir kısmının hasar gördüğü kaydedildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, tüm çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şirket çalışanlarının tam kadro sahada bulunduğu ve durumu kontrol altına alarak normale döndürdüğü ifade edildi.

Gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak gaz üretiminin devam ettiği ve ülkenin gaz şebekesinin istikrarlı durumda olduğu bildirildi.

Ayrıca, ülkenin hiçbir bölgesinde gaz tedariki ve taşımacılığında sorun yaşanmadığı, halkın gaz tedariki ve dağıtımı konusunda endişelenmesine gerek olmadığı kaydedildi.

"SERT MİSİLLEME YAPACAĞIZ" MESAJI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'a yönelik saldırının ardından ABD ve İsrail'i sert sözlerle hedef alarak, "Kaynak ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almak meşru hakkımız ve ilk fırsatta sert şekilde misilleme yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

