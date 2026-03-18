İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile ilişkili olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani’nin idam cezası infaz edildi. Keyvani, stratejik noktaların bilgilerini Mossad’a aktarmakla suçlanmıştı. İran yetkilileri, ulusal güvenliğe yönelik sert tedbirlerin süreceğini duyurdu.

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani idam edildi. Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Doğu Perinçek: İran savaşının ardında Kürdistan hayali yatıyor

Keyvani, geçen yıl ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı haziran ayında meydana gelen 12 gün süren savaşın dördüncü günü gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İsrail tehdidi sonrası yollarda kaos! Binlerce Lübnanlı göç ediyor

İran’da ABD-İsrail saldırılarının olduğu bugünlerde İsrail'le bağlantılı olduğu iddia edilen onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

İranlı yetkililer, ulusal güvenliğe karşı faaliyetlere ilişkin sert tedbirlerin devam edeceğini belirtiyor.

