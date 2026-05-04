Kayseri'de T.Ç. isimli şahıs, çaldığı özel halk otobüsüyle kaza yaptı. T.Ç.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, 48 bin 500 TL idari para cezası yazılarak hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Erkilet Yukarı Mahallesi Hacı Osman Caddesi üzerinde T.Ç., kullandığı özel halk otobüsüyle virajı döneceği sırada kenarda bulunan direğe çarptı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.Ç.’nin 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. T.Ç.’ye 48 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.

Kayseri'de haraketli saatler! Alkollü şahıs, özel halk otobüsü çaldı

ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜ ÇALMIŞ

Öte yandan, kazadan yaklaşık yarım saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir özel halk otobüsünün çalındığı ihbarı düştü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Barbaros Mahallesi Er Sokak’ta çalıntı ihbarı gelen otobüsün T.Ç.’nin kaza yaptığı otobüs olduğu tespit edildi. T.Ç., ekipler tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Kazada hasar alan otobüs olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

