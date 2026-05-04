Dere taştı, ölümden döndü! Ambulansa binerken yaptığı hareket duygulandırdı
Bursa'da sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla küçükbaş hayvan çiftliğini su basması sonucu mahsur kalan çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş (63) ve köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden çiftlik sahibi Duymuş'un ambulansa binerken içerinin kirlenmemesi için çamurlu ayakkabılarını çıkarması ise duygulandırdı.
Saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliğine giden Hüseyin Duymuş (63), derenin bir anda taşması sonucu mahsur kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle çiftlik sular altında kalırken, çiftlik sahibi 112'yi arayarak yardım talep etti.
Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri, sular içine girerek yoğun çalışmalar sonucu önce çiftlik sahibinin köpeğini ardından da Hüseyin Duymuş'u kurtardı.
KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI
İtfaiye ekiplerine, "Evim gitti. Her şeyim gitti. Çok üşüdüm. Allah razı olsun sizden" diyerek teşekkür eden Hüseyin Duymuş, kurtarılan köpeğine de sarılarak mutluluk gözyaşı döktü.
AMBULANSA AYAKKABILARINI ÇIKARIP BİNDİ
Yaşadığı rahatsızlık sonucu yürümekte zorluk çeken çiftlik sahibi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşındı. Yürümekte zorluk çeken Hüseyin Duymuş'un ambulansa çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girmesi ise duygulandırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hüseyin Duymuş, kontrol amaçlı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Çiftlikte küçükbaş hayvanların olmaması muhtemel kaybın da önüne geçti.
İTFAİYEDEN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET
Kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin sular altında kalan Türk bayrağını da sudan çıkarması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.