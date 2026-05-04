Kripto varlık Bitcoin, 31 Ocak’tan sonra ilk defa 80 bin doları geçti. “Bitcoin neden yükseliyor” soruları artarken; analistler, özellikle ABD borsalarındaki “yapay zekâ” destekli yeni bir rallinin yaşandığını ve bunun Bitcoin’de de risk iştahını artırdığını belirtiyor. Analistler, 80 bin dolar üzerinde kalıcılık halinde 200 günlük ortalamanın yakınlaştığı 85 bin doların ilk direnç olarak öne çıkabileceğini de ileri sürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar haftaya hareketli başlangıç yaparken, kripto varlık Bitcoin’de de dikkat çeken fiyatlamalar gerçekleşiyor. 4 Mayıs 2026 BTC fiyatı ilk işlemlerde 80 bin 600 dolara kadar yükseldi. Böylece Bitcoin, 31 Ocak’tan sonra ilk defa 80 bin doları barajını aştı.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, 80 bin doların psikolojik olarak önemli direnç olduğunu belirterek, “Bu nokta üzerinde kalıcılık halinde ilk etapta 200 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 85 bin dolar, ilk direnç konumuna gelebilir. Aşağıda ise 78.000-75.750 bandı ilk destek bölgesi olarak takip ediliyor” diye konuşuyor.

Bitcoin'de 3 ay sonra ilk! Neden yükseliyor? Yeni hedef fiyat...

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda “Bitcoin neden yükseliyor” soruları artarken; analistler, savaş döneminde küresel borsalardaki iyimserliğin dijital varlıklara da pozitif yansıdığını, özellikle ABD borsalarındaki “yapay zekâ” destekli yeni bir rallinin yaşandığını ve bunun Bitcoin’de de risk iştahını artırdığını belirtiyor.

INTEL’DE %114’LÜK PRİM

Wall Street’de S&P 500 endeksi nisanı %10,42 primle 7.209 seviyesinden tamamladı. Mayısın ilk işlem gününde de 7.230 puandan kapanış yapan endeks, bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen ay Intel %114,09 gibi Wall Street tarihinde aylık bazda nadir görülen 3 haneli kazanca koştu.

700 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Öte yandan nisanda Nvidia hisseleri %14,43, Amazon %27,27, Microsoft da %10,16 gibi primle çift haneli getiri sundu. ABD’li teknoloji şirketlerinin son dönemde toplam 700 milyar dolara ulaşan yapay zekâ yatırımları ve piyasa sürdükleri son ürünler, piyasalardaki rallinin de destekleyicisi oldu.

‘ATEŞKES’ VE ANLAŞMA UMUTLARI

Öte yandan piyasalar, kırılgan da olsa nisan başından itibaren “ateşkes” sürecinin devam etmesinden de olumlu etkileniyor. Her ne kadar ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varılmamış olsa da tarafların “ateşkes” döneminde karşılıklı tekliflerle yol arayışında olması kriptolarda da iyimserliği destekliyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bitcoin Ekim 2025-Şubat 2026 aralığındaki 5 aylık düşüşün ardından, mart ve nisanı yükselişle tamamlamıştı. Teknik olarak aşırı satım bölgelerine yaklaşan BTC fiyatı, şubatta 60 bin dolardan yukarı döndü. Geçen haftanın son 2 işlem gününde BTC’ye 650 milyon dolar para girişi gerçekleşti.



