ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralandı.

Oklahoma polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21.00 civarında Arcadia Gölü yakınlarında ateş açıldığına dair çok sayıda ihbar alındı.

Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan en az 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Saldırının Arcadia Gölü yakınlarında gençlerin bir araya geldiği parti sırasında düzenlendiği belirtildi.

