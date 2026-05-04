Avustralya merkezli küresel bankacılık devi ANZ, günlük bazda 1,6 milyon varillik arz açığı oluştuğuna dikkat çekerek, Brent petrolün varil fiyatının 2026 yılının geri kalan döneminde 90 dolar üzerinde kalabileceğini tahmin etti. Banka, ABD ve İran arasında barışa varılması halinde bile petrolün 83-87 dolar bandına düşebileceğini öngördü. Rapor, iyimser senaryoda da petrolün 60-70 dolar bandına geri dönmeyebileceğini ileri sürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar bu haftaya da Orta Doğu’daki belirsizliklerle başlarken, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolara yakın seviyelerini koruyor. Tahran yönetiminin Beyaz Saray’a gönderdiği son teklif sonrasında gelişmeler izlenirken; ABD’nin Hürmüz’deki ticari gemilerin geçişi için adım atacağını açıklaması, İran tarafının ise bunu “ateşkes ihlali” olarak göreceğini bildirmesi, bölgede gerilimi yüksek tutuyor.

MİLYAR VARİLLİK KAYIP

Petrol piyasalarındaki son gelişmelere bakıldığında, Hürmüz Boğazının kapalı olması sebebiyle iki aylık dönemde milyar varillik bir arz kaybının yaşandığı belirtiliyor. Kuveyt, Körfez Savaşı'nın yaşandığı 1991'den bu yana ilk defa geçen ay petrol ihracatı yapamadı. Buna karşılık Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ Grubu üyeleri, haziranda petrol üretimini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Mayıs ayı ile birlikte BAE, OPEC’ten ayrılmıştı.

PETROLDE HEDEF FİYAT

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, Avustralya merkezli küresel bankacılık devi ANZ tarafından petrolle ilgili yeni tahmin geldi. Banka tarafından yayımlanan son raporda; Brent petrolün varil fiyatının 2026 yılının geri kalan döneminde 90 dolar üzerinde kalabileceği tahmin edildi. Bu yıl günlük bazda 1,6 milyon varillik arz açığı tahmininde bulunan ANZ; ABD ve İran arasında barışa varılması halinde bile petrolün 83-87 dolar bandına kadar düşebileceğini öngördü.

AKARYAKIT İÇİN KRİTİK

Avustralyalı ANZ’nin son raporu, iyimser bir senaryoda bile petrol fiyatlarının bu yılın başındaki 60-70 dolar bandına geri dönmeyebileceğini ileri sürüyor. Türkiye’de de akaryakıt fiyatları, petrolün son yılların en yüksek seviyelerine yönelmesinin ardından yükselişe geçmişti. Şubat sonunda İstanbul Avrupa yakasıda 58,28 TL olan benzinin litre fiyatı 4 Mayıs’ta 63,77 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde motorin fiyatı ise 60,33 TL’den 71,66 TL’ye çıktı.

