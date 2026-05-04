Altın fiyatlarında son dakika! 4 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.695 TL ve ons fiyatı 4.610 dolardan haftaya başlıyor. Orta Doğu’da ‘ne savaş ne barış durumu’ piyasalarda jeopolitik belirsizliği devam ettiriyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasanın haber akışına duyarlı olduğunu belirterek, gram altında 6.630-6.650 TL bandının fırsat olabileceğini ancak 6.630 TL altında kalıcılık halinde trendin zayıflayabileceğini aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %-2 değer kaybeden ve 4.614 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya yatay başlangıç yapıyor. TSİ 06:15 itibarıyla ons altında 4.610 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. İçeride de spot piyasada 4 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.695 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki tabelalarda fiziki gram satış fiyatı 6.725 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.000 TL’den geçiyor. Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Orta Doğu’da “ne savaş ne de barış durumu” piyasalarda jeopolitik belirsizliği devam ettiriyor.

KADEMELİ YATIRIM STRATEJİSİ

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasanın haber akışına oldukça duyarlı olduğunu belirterek; tek seferde yüklü pozisyonlar açmak yerine kademeli işlemlerin tercih edilmesinin daha doğru bir strateji olabileceğini, böylece hızlı fiyat hareketlerinde terste kalma riskinin de minimize edilebileceğini söyledi.

DİKKATLER ORTA DOĞU’DA

İran’ın ABD’ye gönderdiği son teklifin ardından gelişmeler takip edilirken; Beyaz Saray yönetimi Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilerin geçişleri için adım atacağını duyurdu. Tahran ise böyle bir adımın “ateşkesin ihlali” anlamına geleceği uyarısında bulundu. Son gelişmelerle birlikte petrol fiyatları yüksek seyrini koruyarak, haftaya 108 dolardan başlıyor. Bu fiyat seviyesi, yüksek enflasyon endişelerini gündemde tutuyor.

MERKEZ BANKALARI NE DEDİ?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, geçen hafta küresel merkez bankalarının tutumlarına dikkat çekerek “FED üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Bazı üyeler faiz indirimi beklentilerinin bir kenara bırakılması gerektiğini savunarak daha şahin bir metin talep ediyor. Piyasa da artık bu yıl faiz indirimi beklemiyor hatta bazı senaryolarda 25 baz puanlık artırım olasılığı dahi konuşmaya başlandı. Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarından da yaz aylarında faiz artırımı sinyalleri alınıyor” uyarısında bulundu. Analistler, piyasalardaki “şahinleşme” eğiliminin, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışı ya da daha sıkı para politikası adımlarını beraberinde getirmesi halinde, bu durumun altın fiyatları üzerinde baskılayıcı bir etkiye sebep olabileceğini aktarıyor.

Altında ne savaş ne barış! Uzman isim kritik seviyeleri verdi

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin önemli olduğunu belirterek “Onsta 4.600 doların altına sarkmalar kademeli alım fırsatı verebilir. Uzun vadeli yatırımcılar için 4.550-4.600 dolar bandı ilk kademe ve 4.500-4.550 dolar arası ikinci kademe olabilir. En güçlü ana destek seviyesi ise 4.400 dolar seviyesindedir” yorumunda bulundu. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram altında ise 6.630-6.650 TL aralığının orta ve uzun vade için ilk kademe olarak öne çıkabileceği, 6.630 TL seviyesinin altında kalıcılık halinde ise trendin zayıflayabileceği görüşünü aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası