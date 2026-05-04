Erzincan'da altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yol, yağışla birlikte çöktü. Dolan su nedeniyle görülmeyen göçüğe düşen 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Erzincan’da Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Adnan Ercan Caddesi üzerinde altyapı çalışması sonrası asfaltlanmadığı belirtilen yol, etkili olan yağış nedeniyle çöktü.

Çalışma sonrası önlem alınmadı! Yağmurda yol çöktü, araçlar çukurda zarar gördü

ARAÇLAR KURTARILDI

Göçüğün oluştuğu sırada caddeden geçen 3 araç çukura girerek mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, göçüğe saplanan araçlar ise ahtapot çekici ve diğer çekicilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin çöken yol bölümünde onarım ve güvenlik çalışmalarını başlattığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşlar, altyapı çalışması sonrası oluşan göçüğe tepki gösterdi. Yolun uzun süre asfaltlanmadan bırakıldığını belirten mahalle sakinleri, yağışla birlikte zeminin çökmesinin "beklenen bir sonuç" olduğunu savundu. Bazı vatandaşlar, bölgede yeterli uyarı levhası ve güvenlik önlemi bulunmadığını ileri sürerek, "Gece karanlığında fark etmek mümkün değildi. Daha büyük bir facia yaşanabilirdi." dedi.

Sürücüler ise araçlarda oluşan hasara dikkat çekerek, sorumluların belirlenmesini ve zararlarının karşılanmasını istedi. Mahalleli, benzer olayların yaşanmaması için çalışmaların ardından yolların hızlı ve güvenli şekilde tamamlanması çağrısında bulundu.

