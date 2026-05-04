Ekonominin ana gündem maddesi olan Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK’in paylaştığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2026 yılı Nisan ayında %4,18 gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %32,37 oranında artış kaydetti.

Uzmanlar, enflasyondaki yükselişte savaşın etkisiyle artan petrol fiyatlarının, ulaştırma maliyetlerinin ve giyim-ayakkabı grubundaki hareketliliğin etkili olduğunu belirtti. Öte yandan, kira artış oranı yüzde 32,43 olarak duyuruldu.

Aylık enflasyon oranları (Ekim 2025 - Nisan 2026)

ENFLASYON RAKAMLARINA UZMANLAR NE DİYOR?

TGRT Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ve Finans uzmanı İslam Memiş, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Sefer Şener, son dört yılın en yüksek Nisan ayı artışının gerçekleştiğini belirterek, bu tablonun savaşın etkisiyle oluştuğunu ve yıl sonu enflasyon beklentilerinin %28-29 seviyelerine revize edilebileceğini ifade etti. Şener, Merkez Bankası'nın mevcut piyasa koşullarında Haziran ayında bir faiz artışına gitmesini beklemediğini vurguladı.

İslam Memiş ise enflasyon rakamlarının şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, küresel ölçekteki savaş ortamı, enerji maliyetleri ve tedarik zinciri sorunlarının enflasyonu tetiklediğini dile getirdi. İslam Memiş, yüksek enflasyonun geçici bir şok olduğunu ve küresel ekonomik düzenin dijital paralara geçiş süreciyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Piyasalardaki belirsizliklerin süreceğini belirten Memiş, ekonomi yönetiminin iletişim kanallarını güçlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

FİYAT ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU KALEMLER

TÜİK verilerine göre, yıllık bazda en yüksek artışın yaşandığı ana harcama grupları şu şekilde sıralandı:

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: %46,60 artış

%46,60 artış Ulaştırma: %35,06 artış

%35,06 artış Gıda ve alkolsüz içecekler: %34,55 artış

Aylık bazda ise konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar %7,99 ile fiyatların en çok arttığı grup olurken, onu ulaştırma ve gıda grupları takip etti.

Gösterge Değişim Oranı (%) Aylık Enflasyon %4,18 Yıllık Enflasyon %32,37 Yılbaşından İtibaren Değişim %14,64 12 Aylık Ortalamalara Göre %32,43

