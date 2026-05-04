Bursa'da otomotiv yedek parça yüklü bir tır, önünde trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü Yaşar Yüksel hayatını kaybetti.

Sabah 06.00 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Göl Kavşağında Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Yaşar Yüksel (58) idaresindeki tır, trafik ışıklarında bekleyen bir akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Bursa'da feci kaza! Tır ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü

TIR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kaza sonrasında hurdaya dönen tır sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü Yaşar Yüksel'i araç içinden çıkarırken, sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Göl kavşağında polis güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasından sonra ise trafik normale döndü. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

