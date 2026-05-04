Kamerası en iyi telefonlar belli oldu
Akıllı telefon alacakların en çok dikkat ettiği özellikler arasında yer alan kamera özelliklerinde en modeller belli oldu. Peki en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelleri hangileri?
- Huawei Pura 80 Ultra, fotoğraf çekiminden 180, video kaydından 166 puan alarak 175 ortalama puanla birinci sırada yer aldı.
- Listede ikinci sırada 171 puanla vivo X300 Pro, üçüncü sırada ise 168 puanla OPPO Find X8 Ultra ve iPhone 17 Pro bulunuyor.
- Samsung Galaxy S26 Ultra, 157 puanla iPhone 16 Pro ile 18. sırayı paylaştı.
- Huawei Pura 80 Ultra'nın ana kamerası 50 MP, periskop telefoto kameraları 50 MP ve 12.5 MP, ultra geniş açısı 40 MP ve selfie kamerası 13 MP çözünürlüğe sahip.
- Huawei Pura 80 Ultra'nın Türkiye fiyatı 94.999 TL'den başlıyor.
Akıllı telefonlarda her geçen gün daha da gelişen alanlardan biri olan mobil fotoğrafçılık, telefon alırken kullanıcılar içinde önemli. DxOMark'ın Mayıs 2026 dönemi verilerine göre mobil pazardaki en iyi kamera performansı Huawei Pura 80 Ultra’nın oldu. Huawei’nin amiral gemisi fotoğraf çekiminden 180 puan ve video kaydından ise 166 puan aldı. Cihazın ortalama puanı ise 175 oldu.
Listenin ikinci sırasında 171 puanla vivo X300 Pro, onun ardından 168 puanla OPPO Find X8 Ultra üçüncü sırada yer alıyor. iPhone 17 Pro da aynı puanla 3. sırayı paylaşıyor. Listenin dördüncü sırasında 167 puan alan bir başka vivo modeli X200 Ultra yer alıyor. Beşinci sırayı ise OPPO Find X9 Pro ve Xiaomi 17 Ultra paylaşıyor.
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA'DA HAYAL KIRIKLIĞI
Listede dikkat çeken hayal kırıklıklarından biri Samsung’un amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra oldu. Model, DXOMark test sonuçlarında toplamda 157 puan alarak iPhone 16 Pro ile 18. Sırayı paylaştı.
HUAWEİ PURA 80 ULTRA’NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?
Huawei Pura 80 Ultra 50 megapiksellik bir ana kameraya, 50 megapiksellik periskop telefoto kameraya, 12.5 megapiksel periskop telefoto ve 40 megapiksel ultra geniş açı kameraya sahip. Selfie kamerası ise 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Huawei Pura 80 Ultra’nın Türkiye fiyatı ise 94.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.