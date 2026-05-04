Akıllı telefon alacakların en çok dikkat ettiği özellikler arasında yer alan kamera özelliklerinde en modeller belli oldu. Peki en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelleri hangileri?

Akıllı telefonlarda her geçen gün daha da gelişen alanlardan biri olan mobil fotoğrafçılık, telefon alırken kullanıcılar içinde önemli. DxOMark'ın Mayıs 2026 dönemi verilerine göre mobil pazardaki en iyi kamera performansı Huawei Pura 80 Ultra’nın oldu. Huawei’nin amiral gemisi fotoğraf çekiminden 180 puan ve video kaydından ise 166 puan aldı. Cihazın ortalama puanı ise 175 oldu.

Kamerası en iyi telefonlar belli oldu

Listenin ikinci sırasında 171 puanla vivo X300 Pro, onun ardından 168 puanla OPPO Find X8 Ultra üçüncü sırada yer alıyor. iPhone 17 Pro da aynı puanla 3. sırayı paylaşıyor. Listenin dördüncü sırasında 167 puan alan bir başka vivo modeli X200 Ultra yer alıyor. Beşinci sırayı ise OPPO Find X9 Pro ve Xiaomi 17 Ultra paylaşıyor.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Listede dikkat çeken hayal kırıklıklarından biri Samsung’un amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra oldu. Model, DXOMark test sonuçlarında toplamda 157 puan alarak iPhone 16 Pro ile 18. Sırayı paylaştı.

HUAWEİ PURA 80 ULTRA’NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?

Huawei Pura 80 Ultra 50 megapiksellik bir ana kameraya, 50 megapiksellik periskop telefoto kameraya, 12.5 megapiksel periskop telefoto ve 40 megapiksel ultra geniş açı kameraya sahip. Selfie kamerası ise 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Huawei Pura 80 Ultra’nın Türkiye fiyatı ise 94.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.



